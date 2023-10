Valentina Ferragni, la dedica a Matteo Napoletano: «Il mio segnalibro speciale»

Nonostante Matteo fosse già stato presentato nel mese di luglio sul profilo Instagram di Chiara Ferragni in occasione di un weekend in famiglia sul lago di Como, il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti ha sancito l'ingresso ufficiale del fidanzato di Valentina Ferragni nella famiglia Ferragnez. Infatti, da quel giorno la sorella di Chiara Ferragni si è mostrata ai fan sempre più innamorata di Matteo. Oggi il 22enne sembra essere stato finalmente “approvato” anche dai fan della ex coppia Valentina-Luca, il cui amore su Instagram li aveva fatti sognare per ben 9 anni.

Valentina Ferragni nelle ultime ore si è mostrata nostalgica. «My special bookmark», che tradotto significa «Il mio segnalibro speciale».

Sono queste le parole che la sorella di Chiara ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, mentre si mostra distesa nel letto con un libro e un segnalibro in mano. Naturalmente non si può fare a meno di notare la foto polaroid della coppia.