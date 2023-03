Valentina Ferragni di nuovo felice: «Sto fiorendo». Luca Vezil dimenticato, gli effetti del nuovo amore

Valentina Ferragni ha postato alcune storie Instagram in cui mostra ai suoi numerosissimi follower gli eventi a cui partecipa, le cene con gli amici, qualche selfie allo specchio e poi una dedica a se stessa. L'influencer sembra essere in un periodo molto positivo della propria vita, sia per quanto riguarda la carriera, sia per ciò che concerne la sua vita privata... tutto questo sarà semplicemente dovuto all'arrivo della primavera o al presunto nuovo amore?

In una delle sue ultime storie Instagram, Valentina Ferragni ha fotografato alcuni vasi di fiori colorati: ortensie blu, ciclamini fucsia e margheritine e ha scritto: «Sto fiorendo». Effettivamente, Valentina sta vivendo un bel momento della sua vita o almeno così mostra sui social. Ultimamente, l'influencer è stata al centro del gossip per la sua presunta nuova storia d'amore con Matteo Napoletano che le avrebbe quindi fatto dimenticare definitivamente il suo ex fidanzato storico Luca Vezil. Inoltre, Valentina sta viaggiando molto per lavoro e tra una sfilata e l'altra, pensa anche al suo brand di gioielli che prende proprio il suo nome.

Una cosa è certa, il cuore di Valentina Ferragni, al momento, è ufficialmente impegnato con i suoi nipotini: Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni, ed Edoardo, il bambino della sorella Francesca. Le ultime foto che Valentina ha postato sul proprio profilo Instagram, la ritraggono alla festa di compleanno di Leone e Vittoria.