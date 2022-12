Valentina Ferragni, annuncio su Instagram: «Sono sparita, ho la febbre e ho dormito tantissimo». Fan preoccupati

Dopo ore di silenzio, Valentina Ferragni comunica di non stare bene. Tramite una story Instagram, la sorella della nota imprenditrice digitale fa sapere ai fan di non stare bene: «Scusate se sono sparita, ma ho la febbre e ho dormito tantissimo» scrive sul suo profilo.

Evidentemente, i fan preoccupati nel non vedere sue stories, le avranno mandato diversi messaggi per chiederle cosa fosse successo, allarmati dal silenzio insolito dell'inflencer.

Circa un mese fa, Valentina Ferragni, un anno dopo il tumore, un carcinoma basocelluare, che inizialmente appariva come un semplice brufolo, ha ricordato quella brutta esperienza. Ha condiviso su Instagram un messaggio importante sulla prevenzione a corredo di due foto: una prima l'operazione con la cicatrice in evidenza, e una dopo. «Eccomi esattamente un anno dopo la rimozione e diagnosi del carcinoma basocellulare sulla fronte. Ammetto che scoprire di avere un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata ma tutto quello che è successo dopo è stato veramente pazzesco: sapere che, nel mio piccolo, raccontando la mia storia, i “sintomi” e la diagnosi del tumore ho potuto aiutare anche solo una persona su questo mondo è veramente qualcosa di cui io sono fiera», ha esordito la sorella di Chiara Ferragni.

Oggi la cicatrice è scomparsa, ma Valentina non dimentica quello che ha passato nell'ultimo anno, motivo per il quale parla apertamente con i fan, suggerendo loro come dovrebbero usare i social: «Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo. E di questo io sono grata, sapere di aver sensibilizzato alla prevenzione e al non dare “per scontato” una sciocchezza sul nostro corpo. Non aspettate e andate subito a farvi vedere da un medico. La prevenzione e i medici salvano le vite», ha chiosato Valentina Ferragni.