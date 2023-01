Valentina Ferragni dimentica la custodia delle lenti a contatto e rimedia così: «Chissà cosa penseranno di me in aereo...»

Valentina Ferragni questa mattina, 2 gennaio, ha lasciato il suo appartamento a Milano per trascorrere alcuni giorni in vacanza prima di tornare agli impegni lavorativi. L'influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, non ha ancora rivelato ai follower la destinazione finale, probabilmente sarà una sorpresa che svelerà solo una volta arrivata sul posto lasciando così i fan con la curiosità. Prima di imbarcarsi sull'aereo, però, la 30enne ha confessato ai fan un segreto...

«Quando dimentichi la custodia per le lenti a contatto e in aereoporto non hanno niente per contenerle se non...», ha esordito la piccola della famiglia Ferragni. Poi, svela la soluzione: «Il raccoglitore di urina... immaginate i vicini di volo che adesso mi vedranno mettere le lenti dentro due contenitori di urine e avendo pure due gradazioni di lenti differenti dovrò in qualche modo riuscire a dividerli per evitare di mettermi le lenti di gradazioni diverse».

Ma non finisce quì, perché l'influencer nella storia successiva ha svelato un piccolo particolare: «È anche per le feci», ha concluso suscitando l'ilarità dei follower che hanno commentato la storia esilarente con tante emoji con la risata.

Valentina Ferragni che ha da poco compiuto 30 anni ha festeggiato il suo compleanno insieme alla famiglia e ai suoi amici più cari. L'influencer è rimasta a Milano per brindare all'anno nuovo, e adesso è pronta per una nuova avventura che sicuramente condividerà con i follower tra le Instagram stories.