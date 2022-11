Valentina Ferragni, pizza e allenamento in palestra: il segreto per una forma fisica perfetta

Si concede uno sgarro e poi ritorna in carreggiata. Sarà questo il segreto della forma fisica invidiabile di Valentina Ferragni? La sorella dell'imprenditrice digitale più nota al mondo, ha passato lo scorso weekend a Cremona in compagnia di tutta la sua famiglia. Il tutto accuratamente documentato nelle stories Instagram. Fino a ieri, quando Valentina ha scelto di godersi in pieno relax la serata con pizza e tv. Ma dopo giorni di sgarro, eccola tornare sui social mentre si allena. Cibo e allenamento: un binomio perfetto per lei.

Dopo la fine della relazione con Luca Vezil, Valentina non è mai sparita dai social. Anzi, si mostra attiva e sempre affiancata dagli amici.

Le feste

Per Halloween, infatti, Valentina è volata a New York, decidendo di trascorrere la festa lontana da tutti. E lì, da single, ha trascorso giorni in pieno divertimento e relax, partecipando a feste a tema con amici. Per quest'anno, dopo il travestimento da Katy Perry, ha scelto un costume da coniglietta sexy. «Black bunn» scrive nella didascalia sotto il post del suo profilo Instagram. Un costume talmente sexy da accendere gli animi dei follower che sotto il post non si sono risparmiati in complimenti. «Accendi l'Anima» si legge, e ancora «Il Senso, La Femminilità» scrive un altro utente. «Bellissima» continuano sotto il post, «No calma vale, te prego», «Pazzesca». Sembra, insomma, che il costume scelto da Valentina sia piaciuto a tutti.