Valentina Ferragni, il topless infiamma: «Ci fai sognare». Ma chi ha scattato la foto? Il sospetto delle ciabatte

«Bellissima», «Ci fai sognare», «Meravigliosa». Sono questi alcuni dei commenti dei fan di Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, estasiati allo spettacolo dell'influencer mentre posa in topless a Minorca. La sorella di Chiara Ferragni nelle ultime ore si sta godendo una vacanza al mare all'insegna del relax, tra bikini scintillanti e accessori personalizzati. Ma a molti fan è sorta la curiosità: «Con chi?». A quanto pare, sono evidenti alcuni indizi che hanno insospettito il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

L'estate sta arrivando e la vacanza di Valentina Ferragni a Minorca ha riacceso il gossip. Tutto questo perché molti fan si chiedono con chi sia in vacanza la sorella di Chiara Ferragni. A dirla tutta in molti scommettono su Matteo Napoletano a causa di alcune foto che sono state divulgate sui social, ma in realtà non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte di entrambi.

Piccoli indizi di questa vacanza insospettiscono i fan. In una delle ultime Instagram stories Valentina Ferragni ha pubblicato una foto di lei con gli occhiali da sole ma sospetto è il piede che cammina di lato pari passo al suo. E poi, in un'altra Instagram stories, la sorella di Chiara Ferragni ha pubblicato una foto dove ci sono due paia di piedi: i suoi e quelli di un ipotetico uomo.

Ma un'altra prova è che sia Valentina che Matteo a distanza di poche ore sono allo stesso hotel: entrambi si trovano al Melià Hotels&Resorts, una struttura che affaccia direttamente sul mare.

Sarà amore o è solo una coincidenza?

Non ci resta che aspettare.