Valeria Golino: «Non ho figli ma oggi sono sollevata. A Scamarcio voglio ancora bene. Ora ho un fidanzato più giovane. Tom Cruise? Mi regalava quadri»

Nelle sale esce la seconda parte di L’arte della gioia, dal romanzo di Goliarda Sapienza, di cui Valeria Golino è regista. Una regista, almeno così si descrive al Corriere della Sera «amorevole. Amo i miei attori, non lo faccio per tattica. Piccoli cazziatoni li faccio ogni tanto, a volte è l’attore che te lo chiede».Giocando con la protagonista del film, Modesta, Valeria confessa che rispetto a prima, «forse oggi non ho bisogno di sembrare più bella o più brava di quello che sono. Ho capito che non si può piacere a tutti, mentre prima era un mio desiderio infantile. Ho guadagnato il diritto a non giustificarmi».

L'adolescenza

Il gioco continua. Modesta ha avuto un’adolescenza selvaggia, quella di Valeria invece? «I miei genitori, Luigi e Laila, si separarono presto.

Con mia madre, dai 5 ai 9 anni e poi dai 12 ai 16, andai a vivere nella sua Grecia con mio fratello grande, Sandro. Furono anni gioiosi. Andavo dalla Grecia a Sorrento, da mio padre e Nora, la mia seconda madre. Anni più malinconici, anche se la Campania è meravigliosa».

La mancata maternità

Valeria Golino non ha figli. E la mancata maternità «mi pesava mentre cercavo di diventarlo. Ora vedo i bambini e mi sciolgo, ma non ho quel sentimento di perdita nel mio quotidiano. Anzi, forse ho un piccolo sollievo. Uno si adatta rispetto a quello che ti offre la vita».

La storia con Scamarcio

Racconta di aver tradito, ma solo se è stato necessario. Racconta anche che dopo che ci si è lasciati si può diventare anche amici. «Se ti riferisci a Riccardo Scamarcio o a Fabrizio Bentivoglio, se non ci si è fatti deliberatamente del male ci si vuole molto bene. E con loro due è così. Anch’io, con altri, ho fatto del male. Da sei anni sto con Fabio Palombi, che non fa cinema ed è più giovane di me. Per gli altri non penso sia un problema».

Il successo negli Usa

Un attrice di grande successo internazionale. Basti pensare che in America, Valeria Golino, ha girato la bellezza di 18 film. E al Corsera apre la sua valigia dei ricordi: «Dustin Hoffmann mi regalava vitamine, Tom Cruise affettuosamente mi regalava quadri e orologi. Sono aneddoti che quasi non mi riguardano più. Sono successe tante altre cose belle e mancate, a parte il provino per Pretty Woman quando ero rimasta l’unica accanto a Julia Roberts. Ecco, c’è una cosa che non ho mai rivelato. Ancora Julia Roberts mi fu preferita in Linea mortale di Joel Schumacher. Anzi, andò peggio. Lei rinunciò al film, poi due giorni prima che firmassi il contratto (e avevano riscritto la storia su di me) ci ripensò. Presero lei. Joel mi scrisse una lettera bellissima».