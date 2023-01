Valeria Marini hot a Bellamà: «Sesso stellare: ora ho una persona nella mia vita»

Ospite di Bellamà, la trasmissione di Pierluigi Diaco, Valeria Marini si racconta. L’attrice sarda, da sempre molto allegra e ironica, nasconde in sè momenti di tristezza, come racconta lei stessa. «Quando viene meno l’allegria mi appello al fatto che non si può non essere giù di morale. Sono tendente alla depressione ma poi penso che sono fortunata. Chi ha delle fortune deve pensare che ci sono tante persone che hanno bisogno di noi. L’allegria la porto in primis a me stessa».

Valeria fa riferimento alla sua carriera da attrice, ricordando la collaborazione con Pupi Avati: «È un regista che io amo molto, racconta delle storie meravigliose e sa tirar fuori l’anima e l’emozione dagli attori. Preparava un film, c’era anche Sharon Stone e c’era un ruolo che poteva essere giusto per me. Mi ha vista e mi ha dato il ruolo. Spero di fare tante altre cose con lui».

Continua a parlare della sua carriera Valeria, spiegando come sia felice dei traguardi raggiunti: «Io sono orgogliosa di essere italiana e nazionalista. Critiche? Tutto va bene, a me interessa il giudizio del pubblico. Quando poi ti fermano e ti dicono che porti il sorriso, quando fai gli ascolti alti, è quello che conta per una persona di spettacolo. Adesso ho fatto Tale e Quale Show, un programma di successo che sono felice di aver fatto, con un’energia stellare».

È noto come il termine “stellare” sia stato coniato da Valeria Marini: «Non so dove nascono ma i baci stellari funzionano e l’energia stellare è virale». Non può mancare poi la domanda un po’ più piccante: «Il sesso è stellare? Certo. L’amore nella mia vita è stato un disastro, adesso mi sono messa sulla strada giusta. C’è una persona nella mia vita. Questa è la cosa che un po’ non mi perdono. Ho fatto tante cose belle nel lavoro ma nella vita privata quante cose sbagliate…».

Vittorio Cecchi Gori, secondo l’attrice, non è stato un errore: «È stata una cosa incredibile, meritava di avere una persona che gli rimanesse accanto. Questi sono gli insegnamenti che mi ha dato mia madre».