Vera Gemma ha un nuovo fidanzato: è un trapper di 20 anni (33 in meno di lei). Chi è Misha Carry

Vera Gemma (53 anni) è di nuovo innamorata. Dopo la frequentazione con Guè, durata solo qualche mese e il tempo di un'intervista da Silvia Toffanin, l'ex Isola dei Famosi sembra aver ritrovato l'amore tra le braccia del giovane trapper di nome Mihail Fulga, in arte Misha Carry. I due hanno 33 anni di differenza: lei conta 53 candeline, lui 20. A rivelare il bollente scoop è Dagospia che racconta come è nata la passione tra i due, nello studio di registrazione dove Vera sta producendo il suo nuovo singolo, dal titolo “Tigre di Razza”.

L'indiscrezione

«Fermi tutti, sequestrate i cellulari ai minori e ai deboli di cuore» – si legge su Dagospia – «Vera Gemma ha un nuovo tormentato amore di ben 33 anni più giovane di lei.

Ma in amore, si sa, l’età è solo un numero. Dopo la relazione con il produttore dal sangue arabo Jedà e la passione travolgente con il rapper Guè Pequeno, la Vera nazionale ci ricasca e perde la testa, ricambiata, per uno dei trapper e autori musicali più in voga del momento su cui stanno puntando le case discografiche che contano».

Misha Carry ha 20 anni ed è di origine moldava e i due sembra che si si frequentino da tre mesi e tra loro è «passione rovente, un rapporto complesso, nato dalla collaborazione per il nuovo singolo di Vera, attrice Leone a Venezia e candidata agli Oscar con il film cult a lei dedicato e ispirato», come scrive il sito.