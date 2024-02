Andreas Muller e Veronica Peparini pronti a diventare genitori: «Abbiamo pianto insieme perché un percorso così fa riflettere»

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno per diventare genitori di due bambine: le loro gemelline Penelope e Ginevra, infatti, dovrebbero nascere nel mese di marzo. Il ballerino e la coreografa non vedono l'ora di conoscere le loro figlie e, ormai anche in casa, è tutto pronto per accoglierle. Quasi ogni giorno, Andreas posta storie sul proprio profilo Instagram in cui racconta ai suoi fan come si sta vivendo l'attesa e che idea abbia della paternità. Nell'ultimo video pubblicato, il futuro papà, che sta per partire (anche se non ha svelato nè quanto si tratterrà fuori casa, nè la sua destinazione) ha espresso ancora una volta un dolce pensiero.

Andreas Muller, proprio nelle scorse ore, aveva pubblicato una storia in cui mostrava ai fan la cameretta finita delle sue bambine e scriveva che quando pensa al fatto che diventerà papà, si sente tranquillo e felice e che non vede l'ora di cominciare questo suo percorso incredibile insieme a Veronica Peparini. È proprio lei la protagonista dell'ultimo video postato su Instagram da Andreas. Il ballerino le porta un regalo (che, però, non svela), facendole una dolce sorpresa e scrive: «Io e Veronica abbiamo fatto un pianto insieme perché un percorso del genere ti porta a fare tante riflessioni e forse, proprio nel momento della partenza, mi pento di avere avuto poche volte il coraggio di abbandonare tutto e dedicarmi solo ad accarezzare quella pancia, ogni secondo che potevo... Spero che mi aspettino così, appena torno a casa, potrò fare solo questo».

Andreas Muller continua a ribadire, nei propri profili social, di non vedere l'ora di diventare papà delle sue bambine che nasceranno a breve. Il ballerino, insieme a Veronica Peparini, le ha desiderate tanto e, quando i due avevano scoperto il sesso delle figlie a Verissimo, lui aveva detto: «Io ho sempre sognato di diventare papà ma è una cosa che avrei fatto solamente con Veronica».