Veronica Peparini, imprevisto prima del parto: «Graffio sconosciuto e scottatura»

Manca davvero pochissimo: Andreas Muller e Veronica Peparini stanno per diventare genitori delle loro due gemelline che dovrebbero nascere a breve. Il ballerino e la coreografa non vedono l'ora di conoscere Penelope e Ginevra, questi i nomi che hanno scelto e stanno preparando tutto per accoglierle nel migliore dei modi.

In questi mesi di gravidanza, Veronica e Andreas hanno documentato tutto sui rispettivi profili Instagram e hanno più volte detto che scoppiano d'amore... anche letteralmente! Il pancione dell'ex professoressa di Amici è sempre più grande e lei, a inizio marzo, aveva scritto: «Tra poche settimane, forse anche meno saluterò questa pancia che ultimamente pesa ma che tanto amo. So di averla mostrata molto, forse per non scordare mai e condividere ogni attimo speciale con tutti voi... Sperando che tutto vada bene, vi mando un bacio e ci sentiamo presto!».

Nelle scorse ore, Veronica ha fatto il monitoraggio e Andreas ha scattato una foto del pancione con tanto di graffio.

Andreas Muller, nelle scorse ore, ha pubblicato nelle proprie storie Instagram, una foto del grande pancione di Veronica Peparini. Le sue bambine stanno per nascere e lui non vede davvero l'ora di stringerle forte a sé. Il ballerino ha postato l'immagine e ha fatto notare ai fan i dettagli: un graffio rosso e una specie di piccolo segno. Quindi, ha scritto: «Graffio sconosciuto e scottatura di una teglia...». Niente paura, però, perché Veronica sta molto bene e anche lei ha postato una storia, di tutt'altro tenore. È in ospedale e sta facendo il monitoraggio, classico esame di controllo che si svolge vicino al parto. La coreografa, con in sottofondo la canzone di Annalisa “Sinceramente”, ha scritto: «Quando, quando, quando» con un fiocchetto rosa.

Veronica Peparini ha documentato la sua gravidanza sui social e, se nei primi mesi c'erano stati dei problemini di salute da tenere controllati, ecco che poi questo periodo meraviglioso della sua vita è passato veloce e senza pensieri.

Ora, la futura mamma non vede l'ora di avere con sé le sue bambine.