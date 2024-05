«Mio marito non sa che ho girato un video hard quando ero più giovane, ho paura che lo trovi»: lo sfogo su Reddit

Una donna di 38 anni ha girato un video hard quando era più giovane ed è rimasto su Internet per tutto questo tempo. Dopo quel giorno ha conosciuto l'attuale marito e ora si domanda se dovrebbe dirglielo prima che lui lo scopra da solo.

Il video hard è tra i più popolari

Una donna ha raccontato su Reddit di aver partecipato a un video per adulti quando era diciottenne e che la clip è ancora in rete. «Non avevo davvero intenzione di girare la scena, stavo soltanto andando con la mia amica per chiedere supporto e quando lei si è tirata indietro all'ultimo minuto sono intervenuta e l'ho fatto», ha scritto, spiegando che il video dura 30 minuti e la vede in posizioni di ogni genere. «Me ne sono pentita subito dopo e me ne sono pentita ancora di più quando l'ho visto su Internet... Ho conosciuto mio marito qualche anno dopo aver girato quella scena e non gliel'ho mai detto. Mi vergognavo e pregavo che non lo scoprisse mai».

La coppia è sposata da 15 anni e hanno avuto 2 figlie. Anche se il suo video hard doveva essere un lontano ricordo, la realtà è che è recentemente apparso su un sito per adulti molto popolare. «Ora ho il terrore che qualcuno lo trovi.

Potrebbe essere qualcuno con cui lavora mio marito o un amico delle mie figlie. Sono semplicemente terrorizzata. La mia domanda è: Dovrei finalmente dire la verità e svelare tutto?», chiede la protagonista ai lettori di Reddit.

Svelare il segreto? Le risposte degli utenti

La preoccupazione della donna è soprattutto quella di far sentire insicuro suo marito: «Con lui ho fatto il sesso migliore della mia vita, questa è la verità», ma la star del porno con cui ha girato il video era un superdotato: «Mio marito è un po' sopra la media in quella zona ma non è vicino a quel ragazzo. Ho ancora la sensazione che potrebbe perdere la sua fiducia se lo vedesse. Allora, cosa faccio? Dovrei semplicemente lanciare i dadi e pregare che lui non lo trovi comunque?». La piattaforma si è velocemente riempita di commenti, alcuni le consigliano di vuotare il sacco, altri sono più conservatori: «Come uomo che va in giro a testa alta con una moglie bella e una buona vita sessuale, NON vorrei saperlo... mai!», ha scritto un primo utente. «Venti anni sono una vita fa. Le probabilità che lui lo trovi sono scarse o nulle - ha detto invece un altro - Vai avanti con la tua vita. Non c'è bisogno di rivangare il passato». Ma qualcuno non è d'accordo: «Dovresti fargli sapere chi sei realmente e cosa ti piace», suggerisce un terzo.