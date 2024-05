Vittorio Menozzi: «Con Beatrice Luzzi contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro, un mix difficilmente ripetibile»

Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sono stati i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. I due all'interno della casa più spiata d'Italia si sono fatti conoscere «in toto», nel bene e nel male. Vittorio e Beatrice durante il programma sono riusciti anche a costruire una profonda amicizia che è stata messa poi in discussione nel tempo a causa di alcuni litigi.

Proprio nelle ultime ore, l'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e del suo rapporto attuale con Beatrice Luzzi.

Le parole di Vittorio Menozzi

«Beatrice è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario - ha spiegato Vittorio Menozzi a Comingsoon -.

Alcune volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così. Si è trattato probabilmente di affinità caratteriali ma ci sono stati anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neanche il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. Beatrice è stata e sarà una persona insostituibile e di cui ho una forte stima».

L'ex gieffino ha aggiunto: «Non mi sono pentito di niente. Forse se avessi guardato le edizioni del reality precedenti avrei potuto capire meglio qualche dinamica, gestire meglio le mie emozioni e avrei avuto meno insicurezze».