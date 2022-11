Wags inglesi scatenate sulla nave da crociera: champagne, miniabiti e selfie sexy per festeggiare il 6-2 sull'Iran

Nel Qatar del proibizionismo e non solo, tutto è invece possibile se soltanto si è ricchi e famosi. Le mogli e le fidanzate dei calciatori della squadra inglese impegnata in Qatar si sono infatti godute una notte stravagante di alcolici a bordo della loro nave da crociera di lusso da 1 miliardo di sterline mentre si stanno svolgendo i Mondiali in Qatar, con un conto finale di 20 mila sterline in una sola sera. Le partner dei fuoriclasse inglesi hanno celebrato così lunedì scorso il 6-2 della squadra contro l’Iran stappando bottiglie di ottimo champagne a bordo dell’enorme nave che è diventata la loro casa durante il torneo.

Inghilterra-Iran 6-2: esordio in scioltezza per gli inglesi

La squadra di Gareth Southgate si è fatta strada verso la vittoria nella prima partita, con gol di giocatori come Jack Grealish e Jude Bellingham. La fidanzata “modella” di Grealish, Sasha Attwood, 26 anni, e la moglie del difensore dell’Inghilterra Harry Maguire Fern, 25 anni, erano tra coloro che hanno festeggiato fino alle 2 del mattino con bottiglie di champagne da 250 sterline sulla MSC World Europa e con loro anche Megan Davison, 26 anni, fidanzata del portiere Jordan Pickford, e la moglie di Kyle Walker, Annie Kilner. Secondo quanto riferito, Kilner ha guidato i festeggiamenti con una travolgente interpretazione di “I Will Always Love You” di Whitney Houston e un testimone ha spiegato a The Sun : «Hanno un pacchetto di bevande premium mentre sono a bordo della nave da crociera. È stato tutto pagato prima che arrivassero in Qatar. Ma stavano ordinando bottiglie di champagne a 250 sterline l’una e cocktail. Poi hanno fatto il karaoke e hanno cantato a squarciagola “Three Lions” e “Sweet Caroline”.

​ ​

​ ​Sasha Attwood

Il gruppo sulla nave da crociera di lusso è tra le quasi 7.000 persone che hanno pagato più di 6.000 sterline per un alloggio di prima classe durante la Coppa del Mondo in Qatar.

L’enorme nave vanta piscine, un centro commerciale, bar e lo scivolo più grande del mondo su una nave da crociera. Amie Coady, 29 anni, moglie del difensore inglese Conor Coady, ha condiviso una serie di scatti dal ponte della nave da crociera, mentre Tolami Benson, 22 anni, la fidanzata di Bukayo Saka, ha pubblicato un selfie abbastanza sfacciato.

E ora i calciatori inglesi sembra si stanno isolando dalle loro partner per prevenire ogni possibile diffusione di Covid-19, il che significa che mogli e fidanzate non possono visitare l’hotel dei giocatori a dieci miglia di distanza nel resort di Al Wakra.

Così Nicole Hagan, che è stata legata al giocatore gallese Neco Williams, sulla nave ha condiviso uno scatto glamour in bikini lilla, mentre la modella Charlotte Russell, 27 anni, compagna di Kieffer Moore, ha pubblicato una serie di fotografie di un idilliaco tramonto sulla spiaggia.

Nicole Hagan

In Qatar, l’alcol è in gran parte servito solo nei ristoranti e nei bar degli hotel che hanno licenze. È illegale consumarlo altrove. Tuttavia, i residenti non musulmani di Doha che hanno una licenza per alcolici possono bere a casa. Anche i top succinti e le gonne corte sono banditi dagli stadi, ma alle mogli e alle fidanzate dei giocatori è stato permesso di indossare magliette da calcio durante le partite.

Questo è stato il caso di lunedì scorso, quando la moglie del capitano Harry Kane, Katie, la fidanzata di Raheem Sterling, Paige Milian, e la fidanzata di Jack Grealish, Sasha Attwood, hanno pubblicato dolci tributi sui social media dopo la vittoria dell’Inghilterra al Khalifa Stadium.