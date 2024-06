Wanda Nara, le foto dell'attico a Milano: «Ho unito 4 appartamenti». Piscina esterna, mega cabina armadio e tre porte blindate

Casa dolce casa. Wanda Nara è atterrata in Italia dopo l'ennesimo viaggio ed è tornata a riposare nella sua "modesta dimora" in zona Porta Nuova (a due passi dalla sede dell’Inter), a Milano. L'attico in cui abita è stato un regalo del marito Mauro Icardi che al momento si trova in Turchia dove gioca nel Galatasaray.

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno costruito il loro nido d'amore seguendo i loro gusti peronsali e non badando proprio a spese: «L’abbiamo comprata 6 anni fa, abbiamo unito 4 appartamenti».

La coppia ha deciso di acquistare anche il piano sottostante per poter garantire un posto dove alloggiare per i loro parenti e amici che vengono a trovarli.

I dettagli del maxi attico

Il maxi attico a Milano di Wanda e Mauro comprende anche una piscina esterna, sull’enorme terrazzo. Dalle storie Instagram della showgirl si possono notare porte blindate, ben 3 prima di accedere alla casa, ma non solo. Salotto immenso con grande divano a penisola di fronte allo schermo TV e cucina super tecnologica. Il fiore all'occhiello però, rimane la cabina armadio di Wanda Nara, con borse griffate e accessori personalizzati: una vera e propria collezione d'arte (che Wanda è stata "costretta" ad assicurare in caso di furto).

«Non mi piacciono i colori, voglio sempre che le mie case abbiano colori neutri e meno decorazioni possibili. Sono molto ordinata, pulita e organizzata e quasi maniaca di tutto quello che ho in casa», ha spiegato Wanda Nara, mostrando l'attico immacolato e ordinato.