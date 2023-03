Wanda Nara, l'intimo trasparente infiamma il web. E Icardi commenta alimentando il gossip

Wanda Nara sempre più hot. Mentre la lunga telenovela con Mauro Icardi non sembra finire mai, la showgirl argentina si scatena su Instagram postando nuovi scatti che la ritraggono in intimo. Il motivo? Nelle ultime ore, Wanda ha deciso di presentare la sua ultima linea di lingerie: Wanda Intimates. Un'occasione che la showgirl ha sfruttato anche per farsi notare in tutto il suo splendore. E la stessa ammette: «Sto provando a farvi vedere tutto...».

Tra i tanti capi mostrati da Wanda Nara, nella sua linea di lingerie spicca un completo trasparente da censura. Un completino intimo che mette in evidenza le forme esplosive dell'argentina e che la stessa ha deciso di censurare con due biscotti, per coprire i capezzoli. Uno scatto davvero hot che ha infiammato i suoi tanti follower di Instagram e non solo...

Da quando si è dichiarata single, Wanda Nara è tornata in forma. Merito di tanto allenamento (spesso condiviso sui social) e, probabilmente, di una dieta mirata. E sempre più spesso su Instagram compaiono foto e video della showgirl in intimo che mettono in risalto le sue curve, ma soprattutto un corpo davvero invidiabile, soprattutto dopo 5 figli. E i suoi fan apprezzano sempre di più. Wanda, da sempre, «vizia» i suoi follower con scatti hot. Ma nell'ultimo periodo si sta davvero superando. «È troppo sexy», scrive un utente ammaliato dalla sua bellezza e in tanti concordano. Ma c'è anche chi ironizza sul presunto ritorno di Icardi al suo fianco: «Oggi è sempre più chiaro il perché Mauro sia tornato da lei», scrive un fan della coppia, scatenando l'ironia del web. Con Icardi che sembra aver voluto ribadire il concetto.

Il mondo del gossip, infatti, non sembra più avere dubbi che i due siano tornati insieme. Dopo l'annuncio della separazione con le varie voci di presunti tradimenti da ambo le parti, Wanda Nara e il calciatore sono ricomparsi sui social network insieme e Mauro Icardi con un commento al post di sua moglie sembra voler marcare il territorio. «La cosa che mi piace di più di questa linea di intimo - ha scritto l'attaccante del Galatasaray - è quando te la tolgo». Una frase che sembra scacciare definitivamente le voci sulla separazione, almeno per adesso.