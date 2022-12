Wanda Nara bacia L-Gante, paparazzati in auto: Icardi è un lontano ricordo?

Un nuovo capitolo della telenovela argentina scuote il gossip di tutto il mondo. Wanda Nara è stata paparazzata in auto in compagnia del rapper L-Gante mentre si scambiavano tenere effusioni e baci appassionati. Uno scoop firmato dal programma tv «Socios del espectáculo» che allontana sempre di più Mauro Icardi dalla vita della showgirl.

Dopo una serata passata insieme a guardare la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Croazia, Wanda Nara e il rapper 22enne sono saliti a bordo di un'auto e lì sono stati pizzicati dai paparazzi mentre su baciavano appassionatamente. Una notte hot a bordo della vettura che sta infiammando gli appassionati di gossip argentini e non solo. Una serata passata in compagnia che i due hanno raccontato tramite i loro profili social, ma che nessuno avrebbe mai pensato potesse concludersi così.

Wanda Nara, di recente, aveva smentito il chiacchieratissimo flirt con L-Gante e sembrava, invece, intenzionata a ricucire il rapporto con il suo ex marito, Mauro Icardi. I due erano volati alle Maldive insieme pronti a rimette insieme i cocci della loro storia d'amore logoratasi nel tempo dopo lo scoppio dello scandalo legato al Wandagate. Ma, evidentemente, le buone intenzioni dei due non si sono poi trasformate in un ricongiungimento che ha portato la showgirl a tornare in fretta e furia dalla sua nuova fiamma. Le immagini mostrate dal programma tv argentino «Socios del espectáculo» lasciano poco spazio all'immaginazione. Wanda Nara e L-Gante si baciano appassionatamente in macchina: «Abbiamo la conferma dell'amore», commentano i conduttori. La coppia esce da un ristorante e sale in auto lasciandosi andare alla passione. Il loro flirt era già stato affrontato a più riprese nei mesi scorsi quando i due hanno collaborato all'uscita del nuovo disco del cantante. Ma i dubbi che fosse solo una trovata pubblicitaria non avevano mai lasciato la testa dei fan della nuova coppia. Adesso, invece, le prove inconfutabili della loro relazione stanno facendo il giro del mondo.

Wanda Nara dopo la parentesi alle Maldive con Mauro Icardi è tornata in Argentina con i figli, ma dell'attaccante del Galatasaray nemmeno l'ombra. La showgirl ha festeggiato il suo 36esimo compleanno ed è riuscita a far pace anche con suo padre con il quale non aveva rapporti da 8 anni. E in tutto questo, l'ex marito è in Turchia con la sua squadra. Icardi sembra essere sempre più lontano dai progetti di vita di Wanda che potrebbe definitivamente archiviare il suo secondo matrimonio, dopo quello discusso e travagliato con Maxi Lopez. I soggiorni di Wanda Nara in Argentina, infatti, si fanno sempre più lunghi e frequenti. Secondo quanto riportato dai giornali scandalistici argentini, lei non avrebbe mai superato la crisi iniziata con la vicenda legata al presunto tradimento con Eugenia La China Suarez e nella sua testa c'è sempre più l'idea di tornare in pianta stabile nella sua terra dove gode di una grande popolarità. E pensare che sono passati appena 15 giorni da quando tutti pensavano che il viaggio alle Maldive avesse scongiurato la fine della sua storia con Icardi...