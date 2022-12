Wanda Nara e L-Gante, la rottura è totale. E il rapper s'infuria: ​«Insulti, urla e auto distrutta»

Per mesi sono stati al centro del gossip di tutto il mondo, ma adesso tra Wanda Nara e L-Gante è scoppiato il caos. Tra i due era scoppiato l'amore, dopo la separazione di Wanda da Mauro Icardi. Un amore controverso che ha visto, nel frattempo, anche il tentativo della showgirl di salvare il suo matrimonio con un viaggio alle Maldive. E pare proprio che il rapper non abbia gradito questa pausa.

Il ritorno in Argentina

Wanda Nara ha voluto dare un'ultima possibilità al suo ex marito per cercare di ricucire un rapporto, ormai logoro da l celebre Wandagate. Nell'ottobre del 2021, infatti, la showgirl e agente del calciatore in forza al Galatasaray, ha scoperto il presunto tradimento di Icardi con l'attrice Eugenia La China Suarez e da lì è iniziato un lungo tira e molla fino alla scorsa estate quando Wanda ha deciso di annunciare sui suoi canali social la rottura definitiva. La fine di un rapporto che ha alimentato i rumors sulla relazione tra Wanda Nara e L-Gante che fino a qualche mese fa sembrava andare a gonfie vele. E che ha visto i due scontrarsi una volta che lei è tornata in patria.

La lite furiosa

Sembrava andare, infatti. Perché poi finita la collaborazione lavorativa tra i due sono iniziati a sorgere dei dubbi se il loro rapporto fosse soltanto una montatura per fare audience. E, poco dopo, Wanda Nara è volata insieme a Mauro Icardi alle Maldive per cercare di risanare il rapporto. Un tentativo, però, che è fallito miseramente e la showgirl, subito dopo, è tornata in Argentina per qualche giorno dove ad attenderla c'era, appunto, il rapper. E secondo quanto raccontato dall'opinionista Guido Zaffora su «America Tv» tra i due è andato in scena un vero e proprio incontro di wrestling. Grida, insulti e un'auto distrutta. Sarebbe questo il bilancio del loro acceso confronto. «Le cose tra i due non sono andate come L-Gante, evidentemente, si aspettava andassero», ha raccontato il diretta televisiva.

L'attacco di nervi

«È successo tutto verso le 19.30 - ha spiegato Zaffora - e c'era molta gente nel palazzo per via di una festa data dai vicini di Wanda, che intanto aveva vietato l'ingresso a L-Gante». Arrivato di fronte agli addetti alla sicurezza e resosi conto che il suo nome non era nella lista degli 'ospiti graditi', il rapper avrebbe così iniziato a dare in escandescenze: «Un attacco di nervi, di pazzia - ha proseguito l'opinionista di 'Es Por ahí' -. L-Gante ha iniziato a dare calci al portone montando uno scandalo. Ci sono stati insulti, grida e mi hanno raccontato anche che Wanda, provando ad abbandonare l'edificio, si è schiantata con l'auto».