Wanda Nara e Mauro Icardi, parla la (presunta) amante: «Mi sono innamorata». Crisi tra i due?

La presunta amante di Mauro Icardi con le sue rivelazioni torna a far parlare della coppia più gossipata del calcio. Wanda Nara e Mauro Icardi sono al centro di un vortice di rumors che riguarderebbero i dettagli hot lasciati trapelare sui social dall'amante dell'ex calciatore dell'Inter. Scopriamo insieme cosa è successo.

Secondo quanto riportato dall'account Instagram 'Gossipeame' di 'Pochi', pare che l'amante di Icardi abbia confessato una serie di indiscrezioni riguardanti il loro rapporto.

Si tratta di Candela Lecce che sostiene aver incontrato il giocatore a Buenos Aires in cui si era recato tra i vari viaggi con la moglie. Wanda, infatti, è spesso impegnata in trasferte per dedicarsi ai suoi impegni lavorativi, attualmente riguardanti la conduzione del cooking show Master Chef Argentina.

«Se vuoi giudicare qualcuno che si è innamorato, puoi giudicarmi con calma, mi sono innamorata. Ho incontrato quella persona nell'ottobre dello scorso anno, ci siamo scambiati 'like' e abbiamo iniziato a parlare», afferma Candela che sostiene di aver bloccato Icardi quando ha scoperto di una terza donna.

«Il 23 mi chiama al telefono e mi dice Cande', sbloccami. Lo sblocco e lui mi dice che voleva avere una conversazione con me, che non voleva finire così. Ho detto 'bene, va bene', per me il tema era già chiuso. Il 25 ricevo una chiamata e lui mi dice 'Passo a prenderti' e ho pensato che fosse uno scherzo», continua la modella.

La ragazza pare abbia anche delle foto relative ad uno scattato dopo una telefonata, con il suo cellulare, in auto con il bomber.

Quando la pagina di gossip ha reso nota la notizia, afferma la ragazza: «Mi sono sentita male quando ho visto tutto in TV, mi sono sentita violata.

Ho un buon rapporto con Pochi, gli ho detto per rabbia in quel momento che mi sentivo male, senza misurare le conseguenze».