Wanda Nara e Mauro Icardi, scoppia (di nuovo) la crisi? L-Gante torna a bussare, cosa sta succedendo

La telenovela Wanda Nara e Mauro Icardi sembrava finalmente giunta al termine. Dopo un'estate infuocata (la scorsa) con la crisi di coppia, la separazione momentanea e le voci di presunti e (certificati?) tradimenti, la coppia più chiacchierata d'Argentina, torna a infiammare il gossip internazionale.

Il Wandagate è ormai lontano, ma i rumor sulla coppia non hanno alcuna intenzione di placarsi. E a dare adito alle tante voci ci pensa la stessa showgirl argentina che sui social network lancia chiari segnali di essere tornata (di nuovo) single.

L'ex Inter e l'avvenente showgirl ci hanno riprovato.

Dopo un'estate tragicomica, in cui i due hanno fatto tira e molla in più occasioni, il calciatore del Galatasaray e l'ormai sempre più celebrità argentina hanno passato alcuni mesi insieme. Un po' per il bene dei figli, un po' perché tra i due sembrava essere scoppiata di nuovo la passione e l'intesa. Ma adesso dall'Argentina sembrano essere convinti che la coppia è di nuovo ai ferri corti.

Mentre Wanda su Instagram torna a pubblicare foto hot in sexy lingerie, chiedendo pareri ai follower sul prossimo tatuaggio da fare, Maurito si concentra sulla sua nuova squadra. E nel frattempo la showgirl compare insieme a una vecchia conoscenza del gossip estivo.

Wanda Nara è stata avvistata ai Gardel Awards 2023 insieme al rapper L-Gante, con il quale ha avuto un flirt nell'ultima estate infuocata. A commentare l'amicizia tra il musicista e l'imprenditrice è stato l'amico di lei, Kennys Palacios.

Il make-up artist ha rivelato a LAM di non essere mai stato d'accordo con la decisione di Wanda di partecipare al video del cantante 'The Last Kiss': «Non mi piaceva che fosse coinvolta in quel video», lasciando poi intendere che Wanda lo avesse fatto solo per far ingelosire Icardi.

Mentre l'amico storico di Wanda Nara rivela alcuni altarini sul rumor che ha infiammato i fan per mesi, anche Mauro Icardi si dà da fare per far parlare di sé. Anche per il calciatore, infatti, non sembra esserci pace ed è sempre più al centro del gossip e dell'attenzione.

L'esperta di pettegolezzi, Estefi Berardi, ha parlato dell'atteggiamento da Icardi nei giorni scorsi con Pochi di Gossipeame, (che lo ha accusato di infedeltà con la modella Candela Lecce ai danni di Wanda Nara ). «È l'unico calciatore che si presta allo spettacolo», ha commentato la showgirl, sottolineando così di non essere d'accordo con la decisione di Icardi di condividere alcune Instagram stories contro Pochi.