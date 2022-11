Wanda Nara e Mauro Icardi pace fatta? Gli indizi che non sono sfuggiti ai fan

Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero essere tornati insieme. La coppia, che da tempo sta vivendo un periodo piuttosto turbolento tra lasciate e riprese, sembra averci ripensato ancora una volta e stando ad alcuni indizi lasciati sui social di entrambi, avrebbero fatto una vacanza insieme.

Wanda Nara e Mauro Icardi, torna l'amore

Solo qualche giorno fa la showgirl aveva dedicato un'emozionante post all'attaccante del Galatasaray, autore di una doppietta nel derby contro il Besiktas. I due avrebbero però lasciato al Turchia per una vacanza riparatrice. Non è la prima volta che i due si concedono un viaggio per fare pace, dopo China Suarez era stata l'Africa a risanare il loro rapporto, stavolta la coppia avrebbe scelto una meta più tropicale, le Maldive.

Nelle storie si capisce bene che i due stanno insieme. Anche se recentemente Wanda ha dichiarato si essere stata molto ferita dai tradimenti di Mauro, pare che la coppia non riesca comunque a stare separata. Che sia l'inizio di una lunga e questa volta duratura pace?