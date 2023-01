A Vicenza Oro Fratelli De Simone celebra il Made in Naples di qualità

«Esprimere al massimo la nostra italianità», questo il sentire comune dei tre fratelli De Simone: Michele, Massimo e Fiammetta, alla guida dell’azienda di Torre del Greco fondata nel 1855, lavorano da sempre nel rispetto delle tradizioni e del far bene che sono alla base del loro altissimo concetto di Made in Italy e che li ha portati ad essere tra i più protagonisti più attesi dell'edizione 2023 di Vicenza Oro, la celebre kermesse che avrà luogo a partire da domani e fino al 24 gennaio compreso a Vicenza, appunto.

Per la prma fiera dell'anno, i gioiellieri campani hanno voluto dare valore all’artigianato di qualità, valorizzare più la qualità artigianale che i grandi numeri questo il motore dell’azienda: ogni pezzo è quindi frutto di una chiara identità culturale che trae ispirazione dalla bellezza reale del nostro Paese. Il mare, la storia, l’arte e la memoria: pezzi unici con una chiara connotazione artistica, slegati dal tempo, dalle mode e dagli stili passeggeri e per questo forti di una chiara identità che racconta valori concreti. Una collezione forte, ricca di pezzi unici dove il magico incontro tra la creatività dell’azienda e l’alta selezione delle materie prime diventano un mix esplosivo di contrasti audaci ed inusuali, un new heritage contemporaneo in cui cascate di zaffiri rosa con brillanti si abbinano a corallo pelle d’angelo, cerchi con grossi cabochon di corallo rosso del Mediterraneo si uniscono al crisoprasio, collier con insolite ciambelle di corallo e brillanti ed ancora cuori di turchese naturale a smeraldi e brillanti. Una collezione insomma che racconta una storia eccezionale passando per i colori nel nostro paese attraverso un sapiente gioco di contaminazioni stilistiche, pezzi altamente creativi con una propria e decisa autonomia di stile.

L’incontro tra l’azienda ed il colore offerto dal corallo, dal turchese, dalle perle mixato a brillanti, smeraldi, zaffiri e rubini da vita ad una continua trasformazione attraverso percorsi sempre nuovi nel segno di una reale e lunga tradizione che continua a stupire. La storia della famiglia e dell’azienda De Simone inizia infatti a Torre del Greco dove, città nel 1855, inizia la vocazione internazionale di un brand che guarda al futuro senza perdere d’occhio le tradizioni del passato: dallo storico ufficio aperto, intorno al 1910, a New York a quello aperto nel 1920 a Londra, oggi l’azienda produce i propri prodotti nella sede di Torre del Greco. Grande e profondo è, infatti, il legame tra l’azienda De Simone e la città del Vesuvio, prima assoluta per la lavorazione del corallo e dei cammei e attività nella quale, mirabilmente, si fondono arte ed industria, modernità e memoria storica, fantasia e design.

L’impronta è precisa: ogni prodotto è speciale nel materiale, nella forma e nell’esecuzione che privilegia più la qualità artigianale che i grandi numeri. La sensazione è quella di entrare in un mondo esclusivo dove grande attenzione è rivolta all’evoluzione delle caratteristiche produttive ed alla ricerca accurata di materiali nobili per creazioni nelle quali mirabilmente si fondono creatività, semplicità ed eleganza e dove la tecnica utilizzata è nel rispetto assoluto della materia innanzitutto. Oggi come ieri, De Simone Fratelli è sinonimo di raffinatezza ed eleganza ed espressione dell’artigianato di qualità Made in Italy.