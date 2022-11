Carolina di Monaco Barbiecore, tailleur rosa e ampio cappello: la principessa incanta il web

Carolina di Monaco alla Festa Nazionale del Principato di Monaco ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta.

Elegante come sempre ma questa volta ancora più chic, la Principessa Carolina di Monaco in occasione della Fête du Prince, tenutosi lo scorso 19 novembre, ha indossato un tailleur rosa di Chanel che ha catturato l'attezione dei fotografi. Ancora una volta, la figlia di Grace Kelly ha dimostrato di essere un'attenta osservatrice delle tendenze: ispirandosi alla bambola più famosa del mondo, Carolina di Monaco segue il trend Barbiecore.

La 65enne Carolina di Monaco alla festa nazionale del Principato ha osato con una giacca rosa bubblegum di Chanel, abbinata a una gonna morbida che ne esalta l'eleganza. L'ampio cappello, invece, ha oscurato il suo viso ma ha dimostrato ancora una volta lezioni di stile tramandate da Grace Kelly.

Sorridente ma statica ed elegante nei movimenti, Carolina di Monaco si è affacciata dal balcone per celebrare una giornata così importante per il Principato. 65 anni e nonna di sette nipoti, la Principessa Carolina di Monaco ha incantato il web con il suo look rock dai colori sgargianti, ma al tempo stesso che richiama all'eleganza e alla pacatezza.