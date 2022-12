Carpisa e Pininfarina insieme per la nuova collezione

Carpisa e Pininfarina creano insieme una nuova collezione: nasce la capsule ‘Go Carpisa Design by Pininfarina’, pensata sia per uomo che per donna, che comprenderà una linea di trolley in tre taglie S-M-L, due zaini, una borsa da lavoro e una tracolla, tutti caratterizzati da un alto contenuto tecnologico e stilistico impreziosito da dettagli unici: infatti il design unico e contemporaneo, l’altissima ricerca dei materiali utilizzati, la versatili- tà e praticità dei modelli sviluppati fanno da denominatore comune a tutti i prodotti della linea.

Un mix unico tra tradizione e innovazione, una partnership che si propone di raccogliere e unire le expertise dei due brand così da offrire un prodotto trasversale e durevole, dal design contemporaneo ed esclusivo, curato nei minimi dettagli.

«Carpisa e Pininfarina hanno molte caratteristiche in comune ed è quindi stato naturale immaginare una collaborazione che coniugasse i tratti distintivi dei due brand: entrambi sono italiani e conosciuti in tutto il mondo, con un altissimo livello di innovazione nell’area tecnica, con un carattere e un design altamente riconoscibili. Siamo sicuri che i prodotti che sono stati progettati e realizzati dai nostri team creativi saranno apprezzati dai nostri clienti che sono sempre alla ricerca di prodotti innovativi, pratici e di design ad un prezzo accessibile, del resto l’eccellenza italiana è un marchio riconosciuto in tutto il mondo» commenta Gianluigi Cimmino, Ceo di Carpisa.

«La nostra missione è muovere i sogni e la collaborazione con Carpisa ci ha permesso di realizzare una collezione pensata per la mobilità quotidiana di chi si sposta per lavoro e per piacere. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze multidisciplinari, dal product all’experience design che, combinate con le innovazioni tecniche di Carpisa, hanno dato vita ad una collezione con un forte carattere distintivo. Siamo stati quindi orgogliosi di firmare la collezione con il nostro brand, sinonimo di stile italiano senza tempo, per renderla ancora più preziosa.» Silvio Pietro Angori, Pininfarina Ceo e General Manager.