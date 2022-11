Lady Facchinetti lancia il beauty brand «Diabolique» per riconquistare l'autostima

Da dentista specializzata in chirurgia facciale a imprenditrice il passo è breve per Wilma Faissol alias Lady Facchinetti, che in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha lanciato il suo beauty brand «Diabolique».

Per tutte quelle donne che desiderano rinconquistare l’autostima attraverso la cura di sé, la moglie di Francesco Facchinetti ha pensato a una linea di prodotti dai colori decisi e dalle essenze provocanti con una campagna adv sexy, ma garbata che normalizza i giochi di seduzione come uno dei tanti aspetti dell'empowerment femminile.

Smokey eyes, labbra rosso fuoco, pizzi e trasparenze: per combattere pregiudizi e violenze c'è bisogno di un'iniezione di fiducia. Ecco allora tutta una serie di cosmetici per la cura del corpo, dal mascara allo smalto, dal rossetto al blush fino alle sue desire drops, le sue gocce di piacere intimo per tornare a dare valore al proprio corpo e alla propria femminilità.

Parte del ricavato delle vendite sarà dedicato a progetti che promuovono l’indipendenza psicologica ed economica delle donne vittime di violenza domestica. «A modo nostro, nel nostro piccolo, vogliamo contribuire a una causa che sostiene le donne, pur sapendo che niente potrà mai essere efficace quanto la prevenzione – spiega Wilma Faissol –. Per prevenire è innanzitutto importante promuovere la consapevolezza dei legittimi confini che tracciamo e la pretesa di rispettarli». Ripartire da se stesse è un buon modo per iniziare.