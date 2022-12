Londra sbarca a via Calabritto con l'happening targato Burberry

Se è vero che buon sangue non mente, va anche detto che spesso e volentieri le nuove leve riescono a dare all'azienda di famiglia quel tocco in più che è dovuto non solo al passaggio di generazione ma anche ad una più solida preparazione di stampo internazionale.

Lo ha dimostrato anche in occasione dell'unico evento Burberry a Napoli la ventinovenne Rossella Galiano, figlia degli imprenditori della moda Rossana e Raffaele che in un periodo non facile sono riuscito a raddoppiare l'area espositiva del loro punto vendita di via Calabritto, riuscendo sempre a proporre un brand mix di alta qualità.

Una laurea in Economia alla Luiss di Roma ed un master alla Marangoni, la Galiano junior si è fatta carico infatti in prima persona dell'organizzazione di punta dell'happening di fine anno dell'azienda, un vero e proprio defilé di modaioli e trendsetters degno dei migliori aperitivi milanesi a la page.

A partire dalle vetrine, allestite direttamente dalla sede londinese di Burberry ed arricchite per l'occasione di elementi distintivi del brand senza però dimenticare lo stile e la visione di Boutique Galiano, con il risultato di un clima di festa sofisticato e caldo.

Inevitabile quindi che il risultato finale fosse un evento esclusivo promosso insieme all'agenzia di moda Nss magazine e caratterizzato da momenti di gioia e condivisione nel corso del quale in tantissimi hanno raggiunto il negozio di Chiaia per brindare insieme agli amici più cari con un menu food & drink creato per l’occasione dalla fortunata coppia Alba Catering & Tanya Future, mentre in sottofondo i noti dj Vincenzo Paccone e Carlo Martino proponevano una selezione musicale anch'essa dal chiaro mood internazionale - avanguardia.

Una festa della moda e delle tendenze, a cui non potevano mancare habitué degli happening alla moda in città e non solo tra cui anche Chiara ed Angela Nasti, Lello Carlino, Cristina e Daniela Cannavaro, Cinzia Ciano, Rossella De Martino, Salvatore e Marilena D’Amelio, Caroline Neto Jesus, Vanessa Salomon, Gigi Panza, Antonia Chianese, Mena Cerciello, Carmine Ferrara, Biagio Margherita, Giorgia Vittoria, Lello e Vittoriana Baggio, Delfina Russo, Pako Fummo, Vincenzo e Marinella Agliata, Luca Lubrano, Giovanni e Marianna Vitale.