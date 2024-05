Met Gala 2024, i look più iconici delle star

L'evento più glamour dell'anno è cominciato. La scalinata del Metropolitan Museum di New York si trasforma quest'anno in un bosco incantato: tappeto verde, fiori colorati, look eterei e tante tante star pronte a sfoggiare i loro look più stravaganti.

Il tema

Il tema della mostra di quest'anno è “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, mentre il dress code “The Garden of Time”, un dress code ispirato all'omonimo racconto scritto dallo scrittore britannico J.G Ballard e pubblicato nel 1962.

I co-presidenti

Anna Wintour è ancora una volta ben accompagnata come co-presidente del Met Gala: Zendaya, il cui stylist Law Roach tiene il mondo della moda sulle spine a ogni uscita, Jennifer Lopez, una star il cui stile eclettico è sempre applaudito, Bad Bunny, il rapper portoricano che ha dimostrato il suo amore per la moda con alcune scelte audaci, e l'elegantissimo Chris Hemsworth, attore australiano che non ha bisogno di presentazioni, saranno al suo fianco.

Se da una parte Chris Hemsworth che ha calcato il red carpet con la moglie Elsa in uno stile all white avrebbe potuto osare di più, non si può dire lo stesso della divina JLO che opta per un look Schiaparelli Haute Couture. Ogni ricamo, ogni scintillio richiama suontuosità e seduzione, nel pieno stile Jennifer.

I ricami sono in rilievo su tutta la figura che esalta linee sinuose e seducenti. Il punto vita si apre come una corolla di giori preziosi sul finale, rispettando pienamente il dress code.



Zendaya, ormai vera reginetta della moda 2024, indossa Masion Margiela Artisanal con tanti riferimenti alla natura: dai colori della terra, blu e verde, a grappoli d'uva e colibrì che svolazzano lungo il lungo abito a sirena. Accompagna il tutto ad un trucco drammatico dalle tinte forti e d'impatto.

Tyla vestita di sabbia

Se il tema è “Il Giardino del tempo” la cantante Tyla Laura Seethal lo ha centrato in pieno: un debutto al suo primo Met Gala da 10 e lode, vestita di sabbia del tempo, il suo look Balmain Paris le abbraccia la silhoutte in un effetto finto nude accompagnato da un'incantevole borsa a clessidra.

Mindy Kaling il fiore del tempo



Ha affermato che il titolo del suo abito è: “The melting flower of time”, il fiore disciolto dal tempo.

L'attrice ha calcato il red carpet con questo look dai grandi volumi, monocromo di Gaurav Gupta. D'impatto e d'effetto.

Gigi Hadid in Thom Browne

Ci sono volute ben 13,500 ore di lavoro e ben cinque persone per portare la meravigliosa gonna dell'abito che la modella Gigi Hadid sfoggia al Met Gala 2024. Un corpetto bianco cinge la vita della Hadid aprendosi su una gonna voluminosa mentre un roseto giallo si arrampica dal basso verso l'alto.