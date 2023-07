Sostenibilità e inclusione: l'idea di Carmen Sollo del vestito che si adatta al corpo delle donne

L'abito che si ingrandisce e rimpicciolisce come Alice nel paese delle meraviglie. Questa è l’idea brevettata della fashion designer e imprenditrice napoletana Carmen Sollo, che ha creato una linea con zip e tessuti dal titolo «Add & Remove», per aiutare le donne a non perdere autostima quando il loro corpo cambia e un abito diventa troppo stretto o troppo largo, aggiungendo o togliendo del tessuto. Pantaloni, giacche, gonne, e tante altre tipologie di capi, che si adattano ai cambiamenti del corpo.

Come funziona? Gli abiti sono costruiti secondo un criterio modulare. Sono fatti a fasce che, grazie a delle zip, possono essere aggiunte, in caso si prenda peso, oppure possono essere eliminate, per esempio, in casi di dimagrimento dovuto a uno stress eccessivo.

L’idea segue i principi delle ricerche autorevoli, come quelle di Psychology Today, secondo le quali agire sugli aspetti percettivi dell’immagine del corpo aiuta le donne a cambiare positivamente la considerazione che hanno di loro stesse, migliorando le loro relazioni sociali.

In questo modo, il brand ambisce a creare dei capi capaci di adattarsi agevolmente ai cambiamenti dei corpi delle donne, superando i limiti dei brand di marca, che in genere non realizzano prodotti per taglie forti, escludendo di fatto le clienti più formose, e dei capi non elasticizzati che costringono le persone a comprare vestiti che non abbiano esattamente la loro taglia.

«La nostra idea è di permettere alle donne di indossare un indumento che si adatti al loro corpo. Migliorando i possibili difetti - eccessiva magrezza o sovrappeso - si determina un miglioramento dell'auto-percezione e di conseguenza anche una crescita dell'autostima e della fiducia in se stessi», spiega Carmen Sollo, fondatrice di Dressi J. Attenzione anche al tema della sostenibilità: grazie al sistema dei capi modulari il brand punta a essere una risposta al fast fashion, che è una delle industrie più inquinanti al mondo, responsabile dell’8 -10% delle emissioni globali e contribuisce per il 20% alla contaminazione industriale dell'acqua in tutto il mondo. Il brevetto sarà presentato al Mipel, la fiera internazionale della pelle e accessori moda che si terrà a Milano dal 17 al 20 settembre.