Moda montagna, dalle tute da sci ai piumini; 5 must have per le vacanze sulla neve

Tessuti tecnici, sperimentali e look che uniscono l’eleganza al comfort senza spendere troppo. La moda scala le montagne e, aspettando il prossimo inverno, regala proposte evergreen con un tocco di originalità. Per una vacanza sulle cime innevate, o per rilassarsi in città, lo stile vola ad alta quota e riflette le tendenze della stagione fredda che abbracciano praticità e accenti casual-chic. I must have ? Texture che evocano i colori invernali, outfit dalle stampe irregolari, caldi maglioncini e ampi pullover effetto vintage, capispalla dalle imbottiture ecosostenibili, tute da sci che sembrano abiti da grande soirée e comodi accessori da abbinare alle camaleontiche mise. Così si sale “in cima” alle classifiche modaiole, evitando la banalità degli accostamenti tipicamente natalizi. E la settimana sarà meno bianca, tinta da un tripudio di nuance. Da Zara a H&M , passando per Benetton e Love Moschino , fino al brand “delle stelle” Équilibriste , che fondato da Francesca Pecchia di recente è approdato negli States dopo l’apertura della prima boutique in via dei Prefetti a Roma, i trend fall-winter 2022/23 mescolano lo sportswear ai sogni, spesso guardando al mondo delle fiabe.

H&M_credits Official website

1. Eco-pellicce e giacche faux fur

Morbide, avvolgenti, protagoniste indiscusse delle passerelle durante le fashion week internazionali. Le pellicce ecologiche e le giacche "cruelty free" impazzano sui social conquistando attrici e cantanti. Spalle basse, maniche lunghe e tasche velate dalle cuciture laterali, giocano con le calde fodere e i colletti dalla chiusura a gancio sul davanti. Un must irrinunciabile, magari da abbinare all’intramontabile passamontagna in lana: se il freddo è pungente, il balaclava che si indossa sotto il casco sulle piste da sci può diventare un accessorio cool rendendo invidiabile il proprio look.

Benetton_credits Official website

2. Piumini con imbottitura "animal free"

Colorati, nella versione lunga al bacino o corta in velluto e caratterizzati da impunture a contrasto. Alcuni modelli presentano il cappuccio rimovibile con cerniera e l’apertura a zip mentre il collo alto si può chiudere grazie ai bottoni ton sur ton. Inoltre, le imbottiture "animal free" in Thermore®, materiale realizzato utilizzando bottiglie di plastica riciclata, consentono un eccellente isolamento termico quando, da Cortina a Courmayeur, le temperature sfiorano lo zero. Piumini che rispettano l’ambiente seguendo i diktat, sempre più green, visti sulle catwalk.

Zara_credits Official website

3. Maglioni oversize effetto vintage

Riportano indietro nel tempo agli anni ’80 o ai meravigliosi ’90, sono ampi con grafismi irregolari e, talvolta, impreziositi da ricami insoliti mostrando fantasie tartan. Maglioni, pullover e cardigan effetto vintage non passano mai di moda ed è come se uscissero dal cassetto dei ricordi tra dettagli sartoriali iperfemminili e filati particolari. Le varianti sono tante, come quella cropped che, per chi ama osare sfidando il gelo, lascia l’ombelico scoperto. Non mancano le lavorazioni tricot e crochet, per un tuffo nel passato tramite l’antica tecnica dell’uncinetto dal sapore rétro.

Love Moschino_credits SneakerPeeker Official website

4. Scarponcini e stivali da sci

Iconici e glam, stivali da neve e scarponcini da trekking hanno saputo reinventarsi sposando toni metallici, dall’argento all’oro. Pelosi, tempestati di variopinti glitter e brillanti paillettes, sulle alture i doposci illuminano capi differenti e si possono accostare al denim o alla minigonna. Così, anche gli inimitabili e spaziali "Moon Boot", ispirati all’allunaggio del 1969, attraverso suole antiscivolo restano le calzature preferite da chi adora trascorrere le ferie in uno chalet. E, banditi i tacchi in vetta, il design platform dal plateau importante sembra avere la meglio.

Équilibriste_credits Courtesy of Press Office

5. Tute "catsuit" e felpe da favola

Aderenti, sexy e fascianti. In lycra o create con tessuti termici, antigoccia e impermeabili, le tute da neve “catsuit” si trasformano in un indumento versatile che, adatto ai party più esclusivi, non può mancare nel guardaroba alla stregua dei leggings "stellati" e dei pantaloni che strizzano l’occhio all’universo dei biker. Si respira l’atmosfera del film cult “Vacanze di Natale” diretto nel 1983 dall’indimenticato Carlo Vanzina, le felpe in maglia per it-girl sognatrici conducono in un firmamento fiabesco fatto di bambole che cambiano forma, un po’ come i vestiti delle mitiche Barbie.