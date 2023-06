«The Plastics Heritage»: uno studio chimico per conservare meglio gli abiti

«I risultati dello studio contribuiranno a una migliore conoscenza delle proprietà chimiche dei tessuti e al loro comportamento nel tempo e a pianificare strategie di conservazione. Inoltre, migliorare la comprensione delle proprietà chimico-fisiche e dei processi di degradazione delle fibre sintetiche, e degli strumenti analitici per la loro valutazione, è un risultato trasferibile e vantaggioso anche per la tecnologia tessile industriale contemporanea e gli studi ambientali legati all'inquinamento da microfibre sintetiche», conclude la professoressa Ilaria Degano dell'Università di Pisa.

Gli autori del lavoro pubblicato negli atti del Convegno “The Plastics Heritage” di Napoli del 2022 sono per l'Università di Pisa Tommaso Nacci, Deborah Roversi, Francesca Sabatini, Ilaria Degano e Francesca Modugno, insieme all'Archivio Nanni Strada e a Barbara Ferriani, restauratrice specializzata in progetti di restauro per primari Musei, Fondazioni e Istituzioni nazionali e internazionali. Gli studi del gruppo di ricerca sui materiali tessili moderni sono stati oggetto di attenzione anche nell'ambito del workshop “Semi-synthetic and Synthetic Textile Materials in Fashion”, Design and Art organizzato dai gruppi di lavoro Modern Materials and Contemporary Art.