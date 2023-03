Nello De Blasiis, quando la moda si fa natura

Anche la moda si può fare pensiero. Ecologista, sociale, esistenziale. E così lo stilista napoletano Nello De Blasiis ha riempito di contenuti alti il suo prossimo défilé, in programma domenica 5 marzo alle 18 alla tenuta San Bartolomeo Green Event, a Caiazzo. Un luogo magico dove scorrazzano a contatto con la natura fenicotteri rosa e lama, più altre specie animali, alcune della quali in via d’estinzione.

La location non è casuale: «Il Covid ci ha insegnato che la natura, così come il nostro corpo, può risanarsi se c’è la volontà e la possibilità di farlo. A Napoli, durante i primi mesi di lockdown, erano tornati i pesci e addirittura i delfini - spiega lo stilista - Così ho maturato il desiderio di lanciare i miei messaggi tramite le creazioni. Non volevo che i miei abiti si limitassero soltanto alla bellezza estetica, ma che riflettessero anche i pensieri che ho sulla società».

E come si può, con un vestito, riflettere sulla natura e sul destino dell’uomo? La sartoria di De Blasiis si trova a Napoli e si occupa di moda femminile e maschile. All’artigianato classico miscela la sperimentazione: tessuti nuovi e tecniche che rispettano la natura. Ad esempio, nella nuova collezione, il creativo ha utilizzato bottiglie di plastica che poi ha appiattito con i ferri a caldo per creare patine ritagliabili e produrre paillettes da applicare sull’abito cult della linea. Oppure, ha ideato una produzione di abiti patchwork: usando tessuti riciclati, raccolti da aziende che fanno campionari, è stata creata una mini-linea con filati ad hoc, con un’attenzione particolare ai colori e ai materiali.

De Blasiis è stato anche ispirato dagli animali che a San Bartolomeo fanno mostra di sé come modelle in passerella, splendidi e colorati: “Un’attenzione ulteriore l’ho posta su loro. Ho preso così le figure di animali apparentemente feroci, come la tigre o l’aquila, per ricamarli a mano su stampa” racconta. Sono piccoli gesti che rimandano a una grande riflessione, la stessa che ha informato la tematica di questa “capsule”, come viene definita una linea di moda a edizione limitata: “Ho chiamato la collezione “Miti contemporanei”: da Maradona a Gesù, da Madonna a Marylin Monroe. Ognuno di noi ha il suo mito, i miei vanno da quelli del calcio a Cristo, il rivoluzionario per eccellenza, ma anche Madonna, capace di rompere gli schemi e i tabù”.