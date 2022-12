Pierpaolo Piccioli di Valentino è lo stilista dell'anno: premiato ai British Fashion Awards

Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, ha vinto il premio "stilista dell'anno" ai Fashion Awards 2022, gli Oscar britannici della moda presieduti da una giuria internazionale composta da oltre 1.000 esperti del settore. A consegnare il riconoscimento a Piccioli è stata Florence Pugh, durante la cerimonia di premiazione avvenuta ieri sera a Londra.

«Questa vittoria appartiene a ogni singola persona che lavora nella Maison Valentino - ha scritto Piccioli su Instagram - non solo perché mi sostengono in ogni modo possibile ma perché la loro dedizione e passione mi ispira più di quanto possano immaginare. La moda è un linguaggio, un linguaggio molto potente e da questo potere deriva anche una grande responsabilità perché la moda è cultura basata sulla creatività».

Non è la prima volta che Piccioli vince il British Fashion Award: era già accaduto nel 2018. Classe 1967, nato a Nettuno, dopo gli studi allo Ied di Roma, Piccioli ha mosso i primi passi nella moda da Fendi per poi approdare da Valentino, dove, nel 2008, è stato nominato direttore creativo insieme a Maria Grazia Chiuri.

Creative Director #PierpaoloPiccioli was honored with the British Fashion Council's Designer of the Year award.



The award was presented by actress @Florence_Pugh, who dressed in custom Valentino for the occasion. #TFA pic.twitter.com/BpBjj7voVm

— Valentino (@MaisonValentino) December 6, 2022