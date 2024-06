Ragazza We Can Dance 2024, vince la napoletana Giorgia Coppola

Mille invitati, ventisette ragazze finaliste e ben dieci ospiti che hanno ricevuto il Premio «Napoli we can...» , la Napoli che vale. Grande successo per la finalissima di «Ragazza We Can Dance», concorso ideato da Stefano Piacenti e giunto alla dodicesima edizione che ha incoronato vincitrice la napoletana Giorgia Coppola. Presentatori della serata, che si è svolta alla Casa della Musica, sono stati Dino Piacenti e Emanuela Titocchia. Anche quest'anno il service trucco e parrucco è stato curato dal team Dama Club di Italo Palmieri con Gaetano Giovansante, Luca Lambiase, Maria Rosaria Saviano, Imma Baretta e Salvatore Fischetti che hanno seguito con professionalità e perseveranza tutte le tredici tappe del concorso.

Gli artisti premiati durante la serata con un' opera del maestro Lello Esposito sono stati: Gigi Finizio, Franco Ricciardi, Fiordaliso, Maurizio De Giovanni, Vincenzo Comunale, Valentina Stella, Mixed by Erry, Gianluca Isaia, Francesco Procopio.

Il 14 Giugno si riparte con la prima tappa della tredicesima edizione.