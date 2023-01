C'è un nuovo nome nella moda internazionale. Si chiama Sabato De Sarno, è napoletano, ed è il nuovo direttore creativo di Gucci. Un annuncio molto atteso tanto da chi compone l'intero fashion system quanto dagli ammiratori della maison, ancora destabilizzati dall'addio di Alessandro Michele che tra qualche giorno potrebbe annunciare l'approdo da Bulgari. De Sarno è un nome poco conosciuto ma arriva a Gucci con un prestigioso curriculum ed è molto noto (e apprezzato) tra gli addetti ai lavori. È stato infatti una figura chiave negli ultimi 13 anni di Valentino, durante i quali da simbolo dell'eleganza old style è diventato il marchio più vivace sui social media, con il potere di impostare le tendenze in tutto il mondo, complice anche l'attrice Zendaya scelta come volto del brand. Misurato il comunicato della casa di moda fiorentina che sceglie Instagram per ufficializzare l'annuncio: «Gucci e Kering sono lieti di annunciare che Sabato De Sarno assumerà il ruolo di direttore creativo». Trentanove anni, trapiantato a Milano fin dagli studi all'Istituto Europeo di Design, ha esordito nel 2005 con Prada, passando poi a Dolce & Gabbana, fino ad arrivare in Valentino nel 2009. Qui ha ricoperto la carica di Fashion Director Man & Women, braccio destro di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison Valentino dal 2016 e premiato designer dell'anno ai Fashion Awards 2022 dedicato «al team di lavoro, a cui devo tutto», netto segnale che De Sarno rappresentasse un tassello fondamentale per la creatività del marchio. In attesa di vedere la prima collezione in passerella di Sabato De Sarno, che debutterà alla Milano Women's Fashion Week di settembre 2023, ora gli sguardi sono puntati su Valentino e Piccioli che dovranno sostituire un vuoto difficile da colmare.

La sua dote principale è la riservatezza: Instagram privato con meno di 5 mila follower (il suo predecessore ne conta un milione e 300 mila) dove però contribuisce oltre che con immagini di moda con poesie, messaggi per la lotta ai diritti civili e scatti della sua amata cagnolina. È sposato e suo marito lavora negli uffici dell'Unione Europea a Bruxelles. Dal punto di vista professionale chi lo conosce bene ne esalta il rigore estetico e la maestria per l'alta moda. Sabato De Sarno è insomma l'opposto del festaiolo Alessandro Michele, un'antitesi che sembra delineare un ritorno di Gucci verso uno stile meno gender fluid apprezzato dalla generazione Z che ha portato però a un appiattimento del fatturato che nel 2021 (solo +10% rispetto al 2019 pre-pandemia) e si è fermato a 9,7 miliardi di euro pur rappresentando ancora la maison di punta del Gruppo Kering ma con Yves Saint Laurent che incassa un +45% strepitoso.

Lunga e intensa la gavetta di De Sarno che per anni ha lavorato dietro le quinte dei grandi nomi della moda, coltivando interesse soprattutto per il settore maglieria. Preziosi filati declinati per Dolce & Gabbana, in cui è stato designer delle collezioni maglieria donna, dove resta fino all'approdo a Valentino dove è evidente il percorso graduale che da responsabile della sezione maglieria uomo e donna, lo vedrà passare a dirigere il settore moda uomo fino alla nomina di Fashion Director, con il compito di supervisionare le collezioni uomo e donna, e braccio destro del direttore creativo Pierpaolo Piccioli.

Lasciare una traccia nello showbiz è ormai un binomio indiscutibile per il comparto fashion e Alessandro Michele in 8 anni in Gucci ha tracciato un chiaro solco. Tuttavia De Sarno non è di certo un novellino nello star system, avendo curato in particolare l'impronta fucsia ai recenti Met Gala 2023 e soprattutto realizzato l'abito da sposa di più alto profilo dell'anno scorso indossato da Nicola Peltz al suo matrimonio con Brooklyn Beckham. L'annuncio arriva dopo la Paris Fashion Week, dove Maison Valentino ha presentato una collezione acclamata dalle penne più esigenti della moda, in cui il suo segno si distingue nei capi di alta moda dai volumi fluttuanti. «Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di direttore creativo di Gucci. Sono orgoglioso di entrare a far parte di una Maison con una storia e un patrimonio così straordinario, che negli anni ha saputo accogliere e custodire i valori in cui credo. Sono commosso ed entusiasta di contribuire alla mia visione creativa per il brand» le parole di De Sarno affidate al comunicato.