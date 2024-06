Virginie Viard lascia Chanel, la direttrice artistica era l'erede di Karl Lagerfeld: chi prenderà il suo posto? Mistero sul successore

Virginie Viard lascia Chanel. Dopo mesi di voci ricorse in cui sembrava che l'addio della designer fosse vicino, ora la conferma. Al momento non è stato diramato un comunicato stampa ufficiale, ma è stata la testata Business of Fashion a condividere il testo di una mail ricevuta dalla stessa Maison francese incalzata in merito ai rumors.

Chanel porta in scena la sua principessa punk, Virginie Viard: «È ispirata a Karl Lagerfeld»

Virginie Viard lascia Chanel

«Chanel conferma l'addio di Virginie Viard dopo una ricca collaborazione durata cinque anni come direttrice artistica delle collezioni moda», si legge in un comunicato stampa del gruppo. «Una nuova organizzazione creativa per la casa sarà annunciata a tempo debito.

Chanel non rinuncia alla Cruise, il viaggio nel Mediterraneo è virtuale

Chi è

Virginie Viard, 62 anni, ha assunto l'incarico estremamente prestigioso e impegnativo nel 2019, dopo la morte di uno stilista leggendario, Karl Lagerfeld. In precedenza aveva lavorato al suo fianco per oltre 20 anni.

«Chanel ringrazia Virginie Viard per il suo straordinario contributo alla moda Chanel, alla sua creatività e vitalità», ha scritto il gruppo. Durante i suoi cinque anni di creazione delle collezioni Chanel, le vendite della casa hanno raggiunto nuove vette, con un record di quasi 20 miliardi di dollari nel 2023.