JESOLO - Un futuro sposo vestito da Gesù che trascinava sulle spalle una grande croce di legno. A Jesolo ritornano gli addii al celibato blasfemi e, puntuali, scattano le sanzioni degli agenti della Polizia locale.

È accaduto sabato sera, nella zona di piazza Marina, dove un gruppo di giovani si era ritrovato per festeggiare l’addio al celibato del prossimo sposo, trevigiano di Zenson di Piave. Ad andare in scena è stata una sorta di via crucis lungo la zona a traffico limitato. Lo sposo, vestito da Gesù con una lunga tunica bianca, è stato quasi messo in croce. O meglio, trascinava sulle spalle una grande croce in legno realizzata dagli amici. Il tutto sotto gli occhi sgranati di centinaia di turisti. Una scena che forse voleva essere solo goliardica, ma che secondo le norme del regolamento di polizia urbana in realtà viene considerata irriverente e blasfema. Da ciò la segnalazione agli agenti della Polizia locale, prontamente intervenuti.

LA SANZIONE

Come da normativa la pattuglia ha identificato il gruppo di amici, comminando al futuro sposo una sanzione amministrativa di 200 euro. Sequestrata, ovviamente, la croce. Molto diffusi fino a qualche anno fa, contro questo tipo di addii al celibato la passata amministrazione aveva appositamente modificato il regolamento di Polizia locale prevedendo delle sanzioni per quei comportamenti, organizzati in pubblico, contrari al pubblico decoro, al buon gusto e ai culti religiosi. Vista la severità imposta dal Comune, queste situazioni nel corso degli anni si sono tutto sommato ridimensionate. Fino a sabato sera, quando è scattato il rapido intervento degli agenti.

I CONTROLLI

Massima anche l’attività per quanto riguarda il contrasto all’abuso di alcol. Durante i controlli un locale del Lido è stato sanzionato per somministrazione di alcolici a tre minori, tutti tra i 16 e i 17 anni. Sei, invece, le sanzioni per la violazione dell’articolo 26 bis del regolamento di Polizia urbana che vieta la detenzione e il consumo di alcol in luoghi pubblici, spiaggia compresa. Sul fronte stradale sono state quattro le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. In più ad un automobilista trevigiano, con un tasso alcolemico di 1,5G/l, è stato fermato mentre procedeva a velocità sostenuta in via Aquileia. Nei suoi confronti è scattata anche la contestazione per l’uso del cellulare alla guida. Molti gli episodi di schiamazzi provocati da ubriachi molesti in tutto il Lido. In questo senso c’è chi propone le pattuglie del decoro lungo la Ztl, con agenti in borghese. Per il sindaco Christofer De Zotti i controlli predisposti dal Comune hanno funzionato: «La città era piena, ci sono stati molti interventi ma la situazione è rimasta sotto controllo».