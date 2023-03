L'incubo Hikikomori: 150 mila adolescenti in Italia che soffrono di isolamento sociale, dipendenti da cibo videogame e social media

Sono circa 150mila gli adolescenti in Italia che vengono definiti «Hikikomori», il fenomeno giapponese per cui una persona si isola per vivere una vita al computer, tra social media e incontri online.

Il fenomeno che riguarda chi sceglie di isolarsi dalla vita sociale riguarda l’1,8% degli studenti medi e l’1,6% di quelli delle superiori.

I giovani stanno vivendo un rapporto patologico coi videogiochi e social media, con i canali come Tiktok, Instagram, Facebook e altri.

Nel lavoro realizzato con Explora Ricerca e analisi statistica, sono stati intervistati oltre 8.700 studenti fra gli 11 e i 17 anni e raccolti anche 1.044 questionari compilati dai genitori.

La conclusioni traggono che gli studenti di 11-13 anni hanno 10 volte in più di probabilità di sviluppare un’ansia sociale grave, il genere maschile è più colpito quello delle secondarie di primo grado e riguarda principalmente i video giochi.

I genitori sono preoccupati perchè i ragazzi non parlano di quanto accade nelle loro vite, praticamente vissute online.

L’8,6% dei genitori presenta un figlio con rischio di gaming addiction, del quale il genitore non si accorge.

In aggiunta c'è il rischio di food addiction per mania dal cibo che riguarda i disturbi alimentari, decisamente il più diffuso, che coinvolge 1.152.000 studenti circa tra gli 11 e i 17 anni, di cui 750mila sono donne.

L’attenzione si è concentrata anche sulle conseguenze avute sui tratti di personalità, contesto famigliare, scolastico e sociale, scarsa qualità del sonno e la diffusione online di contenuti diffamatori su altre persone (come i fenomeni di revenge porn).