Abbandonato da neonato, a 16 anni Gianluca potrà prendere il cognome del padre adottivo: «Dopo tante sofferenze arriva la gioia»

Federico Fioravanti ha raccontato la storia della sua famiglia su Tiktok ed è subito diventata virale, toccando il cuore di tutti. Insieme a sua moglie, ha cresciuto Gianluca, abbandonato dal padre naturale quando aveva 8 mesi, come se fosse loro figlio naturale. Dopo circa dieci anni e tante sofferenze, è arrivata la decisione del giudice che consenirà a Gianluca di lasciare il cognome del padre biologico per poter prendere quello di Federico.

La sentenza del giudice «Dopo tanta sofferenza è arrivata la gioia»

Fin dal primo momento il ragazzo ha sempre saputo la verità sulla sua vita e chi fossero le persone che chiamava "mamma e papà". Racconta Federico: «Da quando frequentava il secondo anno di asilo Gianluca è sempre stato al corrente di tutta situazione» e all'età di 16 anni ha deciso volontariamente di cambiare il cognome, lasciando quello del padre naturale, che lo ha rinnegato e mai voluto crescere, per prendere quello di Federico, l'unico vero padre che Gianluca abbia mai avuto e soprattutto voluto. Aggiunge: «Il bambino ha sofferto per il cognome diverso. Si è battuto affinché gli venisse cambiato. Il giudice ha ascoltato le sue parole e ha deciso cosa fosse meglio per lui». In un video diventato virale su Tiktok si vede il momento in cui Gianluca si abbandona tra le lacrime in un abbraccio d'amore con l'uomo che l'ha cresciuto come un figlio.

Federico risponde alle polemiche

Non sono mancate le polemiche a riguardo. In alcuni commenti infatti le persone sostengono che il ragazzo sia stato indotto dal padre a cambiare cognome e che prima o poi se ne pentirà. Federico risponde senza troppi giri di parole: «Gianluca voleva a tutti i costi che al padre biologico fosse tolta la patria potestà per poter prendere il mio cognome, ma è una scelta che ha preso lui, in autonomia. Il giudice ha deciso in base al suo bene, ascoltando ciò che lui aveva da dire. Il padre lo ha visto per la prima volta in tribunale. Cari signori, noi abbiamo fatto tutto solo per il bene di Gianluca».