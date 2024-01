«In volo con un bagaglio che mi gocciolava sulla testa: non mi hanno fatto cambiare posto e il risarcimento vale meno del biglietto»

Nonostante per il trasporto dei liquidi nei bagagli a mano aereo siano in vigore severe restrizioni, una passeggera si è ritrovata ad affrontare un volo da incubo proprio a causa di una "cascata" la cui natura non è stata meglio identificata che ha cominciato a gocciolarle addosso mentre era seduta al posto assegnatole. Un'esperienza di viaggio che la 24enne Sophie Saw, fondatrice di un'azienda di intelligenza artificiale, non ha esistato a definire «la peggiore su un aereo».

L'incidente è avvenuto lo scorso mese su un volo della Southwest da San Jose a Santa Ana, in California e ha attirato l'attenzione dei social media dopo che un video che mostrava la situazione disastrosa ha accumulato 4,1 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Sophie Shaw racconta di essersi addormentata poco dopo il decollo, ma quando si è svegliata ha notato che il suo sedile e la sua gamba erano completamente bagnati. Inizialmente, ha pensato che la signora accanto a lei avesse versato dell'acqua, ma poi ha alzato lo sguardo e ha visto una grossa goccia provenire dal soffitto dell'aereo. Il video mostra chiaramente le goccioline cadere da una fessura nel soffitto, creando una scena simile a una cascata che bagnava il sedile di Shaw.

La situazione è peggiorata quando Shaw ha cercato l'aiuto del personale di volo. Purtroppo, l'assistente di volo non è stata molto comprensiva e ha dichiarato che il volo era troppo pieno per spostare i bagagli che causavano la perdita d'acqua. Così, la passeggera fradicia è stata costretta a sopportare la pioggia improvvisa per l'intero volo di un'ora e mezza, cercando disperatamente di trovare una posizione comoda per evitare di essere completamente inzuppata. A preoccupare Shaw, anche la provenienza del liquido che le colava addosso. Non conoscendo la sua origine, temeva che potesse essere pericolosa per la sua salute. Le preoccupazioni per la pulizia delle cabine degli aerei sono sempre state al centro dell'attenzione, con gli esperti di viaggi che considerano le cappelliere come uno dei punti più sporchi a bordo degli aerei, dato che vengono raramente pulite nonostante vengano toccate da molte persone.

Dopo l'atterraggio, Shaw ha immediatamente presentato un reclamo al desk dell'assistenza clienti della compagnia aerea Southwest, ma è rimasta delusa dalla risposta. Le è stato offerto un risarcimento di soli 150 dollari, una somma che ha ritenuto insufficiente, considerando che il costo del volo era di 160 dollari.