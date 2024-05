«L'affitto è troppo caro, vivo in barca per risparmiare. Non ho più l'ansia, vedo posti nuovi ma c'è una cosa a cui non avevo pensato»

Shannon Lane, un'artista e videomaker inglese, ha abbandonato la sua casa per vivere sull'acqua. I costi troppo alti dell'immobile la hanno spinta a credere che sarebbe stato meglio vivere in una barca. La ragazza è felice della scelta, ma c'è un problema a cui non aveva pensato.

L'artista vive in una barchetta

Shannon Lane ha deciso di abbattere i costi della vita sulla terraferma acquistando una piccola barca: l'affitto di un appartamento nelle vicinanze di Londra era diventata un'opzione troppo cara ormai. Così ha lasciato la camera da letto in cui viveva scegliendo una soluzione meno tradizionale, anche considerando che il padrone dell'immobile stava per aumentare il canone a 1000 sterline. La 29enne ha comprato una narrowboat per 24mila sterline (circa 28mila euro) e ha fatto i bagagli con il suo cagnolino Gilbert. La barca è di dimensioni piccolissime, ma lei afferma che da quando vive qui non soffre più di ansia e depressione e può visitare nuovi quartieri della città che, a piedi, non avrebbe potuto vedere.

Viaggiare per Londra in barca

Non c'è solo lei nella capitale inglese a vivere in una barchetta, ma un'intera comunità. L'importante, ha spiegato Shannon, è spostarsi ogni tanto per dare la possibilità anche agli altri di posteggiare la propria narrowboat e visitare nuovi posti. Negli ultimi tempi la ragazza è riuscita a raggiungere Little Venice e Regents Park scoprendo un paesaggio che, in condizioni normali, non avrebbe potuto vedere ed altre aree di Londra accessibili soltanto con la barca. L'unico svantaggio a cui non aveva pensato è quello di dover svuotare la toilette.

Shannon deve conoscere le aree comuni in cui smaltire i rifiuti e poi rimontare il WC sulla barca nel modo corretto. Inoltre, le è già successo che l'imbarcazione si inclinasse per averla ancorata male e di non riuscire a scaldare abbastanza l'ambiente, ma lei è determinata a restare e non vuole più tornare alla vita di prima.