Al Bano: «Ho pagato 340mila euro di bollette, chi dice "tanto ha i soldi" è un cretino»

Il caro-energia non risparmia nessuno. Anche i vip devono fare i conti con l'aumento del costo delle utenze e, spesso, la bolletta riserva amare sorprese. Lo sa bene Al Bano, che nel corso della trasmissione "I Lunatici" su Rai Radio2 ha raccontato di aver pagato nell'ultimo anno 340mila euro. «È una cosa assurda - ha detto il cantante - Non so come definire questa situazione. Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest'anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse. È un assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatico».

Al Bano passa poi all'attacco: «Sui social qualcuno commenta "tanto lui i soldi ce li ha". Questa è la cosa che più mi ha colpito. Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società».

L'addio a Romina Power

Il cantante di Cellino San Marco ha poi parlato anche di Romina Power e del dolore per il loro divorzio: «Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli affrontare. Bisogna farlo con garbo, intelligenza, sensibilità. Per me fu un tuffo nel mare del dolore per parecchi anni. Però non ho fatto né il terrone, né il pugliese, né il sudista - ha raccontato - Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Lei sentì il bisogno di tornare in America. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza».

«Tutto arriva, ma tutto passa. Questa è una grande verità - ha concluso Al Bano - È chiaro che un abbandono, la fine di un amore, è una cosa drammatica. Ma dobbiamo saperla affrontare».