Alberto Angela, il selfie con il murales dedicato al padre Piero: «È bellissimo, immenso... Grazie di cuore»

Un murales dedicato a Piero Angela davanti al quale Alberto Angela ha deciso di scattarsi un selfie. Ci troviamo a Nichelino, in provincia di Torino, comune dove è nato il divulgatore scientifico scomparso lo scorso 13 agosto. «È bellissimo, immenso… grazie di cuore!», con queste parole Alberto, il figlio di Piero, ha voluto ringraziare su Twitter il giovanissimo assessore del comune di Nichelino, Fiodor Verzola, che ha fatto dipingere un murales dedicato al padre. Alberto è emozionato a scattarsi quel selfie di fronte al dipinto che occupa l’intera facciata di una palazzina a due piani in via Torino.

«Avevo un grande desiderio. Omaggiare colui che è il papà della divulgazione per noi appassionati della cultura scientifica». Con queste parole l'assessore Fiodor Verzola ha spiegato il suo omaggio: «un grande torinese della cultura».

È bellissimo, immenso… grazie di cuore!

Lo scopo dell'opera

L’opera artistica rientra nel progetto fatto partire a Nichelino da qualche mese intitolato Street Art, con l'obiettivo di rivalutare zone della città con opere colorate e soprattuto di portare un messaggio attraverso l’arte. L’assessore aveva spiegato che il murales dedicato a Piero Angela sarebbe stato solo il primo di tante opere che verrano dedicate a persone di spessore della cultura e della scienza italiana. Così i muri della cità si coloreranno di cultura.