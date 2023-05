Alessandra Demichelis, l'avvocata di Pechino Express sopesa dall'ordine per le foto su Instagram: «Darò battaglia»

Alessandra Demichelis, 34 anni, avvocato che ha partecipato alla trasmissione "Pechino Express", è stata sospesa dalla professione per 15 mesi. Demichelis è finita sotto procedimento disciplinare dell'Ordine di Torino dopo aver aperto la pagina Instagram «Dc Legalshow», un mix di foto, molte fashion alcune vagamente osé, videoclip e interviste, per raccontare «un avvocato e la sua vita».

La replica

«Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione», esplode lei. «Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo». «Da tempo è diventata una questione di principio: davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando?». Una cosa, soprattutto, non le dà pace: «Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15, per delle foto?»

Le motivazioni

Aspettando la motivazione, si suppone che Demichelis abbia oltrepassato il limite tracciato dagli articoli 2 e 9 del codice deontologico forense, ovvero quelli che riguardano i «doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza» degli avvocati e il fatto che vanno osservati anche «nella vita privata».

Le polemiche

La bufera era scoppiata a gennaio, quando l’avvocato 34enne era stata convocata insieme alla sua collega Federica Cau con cui realizzava gli scatti (e che poi si tirò indietro) per verificare l’iniziativa.