Alessio Lacco: «Atlanta è la nuova Hollywood», è napoletano il pizzaiolo delle Star!

Atlanta è la nuova Hollywood e i protagonisti di cinema e televisione sono pazzi per la pizza.

A prepararla?

Ma un napoletano, naturalmente.

Alessio Lacco è un giovane genio di 31 anni che se ne va in giro con il suo Ape Car per portare a spasso su tre ruote il cibo più amato del mondo.

Partito dal Vomero, qui nella capitale della Georgia si è fatto un nome e tanti amici, specie nel mondo dello spettacolo.

Dwayne “The Rock” Johnson, ad esempio.

Che su un set ha voluto proprio lui, per il giorno del suo compleanno.

Lo cita in un discorso, gli si fa incontro, lo ringrazia e soprattutto assaggia. Sarà mica il segreto del suo fisico statuario?

«La pizza di Alessio! Dovrebbero - dovremmo? - provarla tutti!»

Magic moments per quel ragazzino di Napoli, giovanissimo ragazzo ancora oggi, che sognava l’America del grande e del piccolo schermo.

La città è invasa da studios e da produzioni, e dietro a tutto questo fermento c’è un motivo preciso, assai interessante in chiave giornalistica, anche al di là della storia di Lacco.

Lo Stato della Georgia, infatti, per incentivare un universo che a livello nazionale muove miliardi e miliardi di dollari, già da alcuni anni offre a questo settore storicamente strategico un cashback, ovvero un autentico reso di soldi sonanti, del 20% del capitale investito.

Non solo.



alla fine del film o della serie,, così da pubblicizzare ulteriormente una realtà che già adesso è già tutta un successo.

Successo che si gode il nostro Alessio, con il suo sorriso sempre stampato in faccia, con tanto sudore di impasto e di forno e con tanta sana fatica, e con la sua moglie venezuelana Sofia Arango che lo affianca in questa sua straordinaria e divertente impresa.

Altri aneddoti, poi, neanche si contano.

Da Shanola Hampton di “Shamelss” - serie famosissima negli Usa, che ha collezionato ben 11 stagioni - conosciuta a Bahamas prima, durante una consulenza, e ritrovata in séguito, dopo un paio d’anni, qui ad Atlanta per una grande festa.

La…solita storia:

«This is the best pizza, guys! You guys all should try it!».

Traduzione: la migliore, dovreste provarla.

Con Alessio un po’ rosso, di imbarazzo e di felicità, mentre nel frattempo si ritrova faccia a faccia con Zack Efron e Nicole Kidman. Con lei disponibilissima, sorridente, e a sua volta innamorata della sua pizza.

Una vera favola.

Quella di una scugnizzo del Vomero, cresciuto a sogni e a Karate Kid, che si ritrova a cucinare per Cobra Kai di Netflix. Una sorta di cerchio che si chiude, tra l’uno e l’altro lato dell’Oceano, tra l’infanzia, la giovinezza, l’incredibile presente e un futuro di successo.

Più che una favola, un sogno.

Con i sogni che, puntualmente qua in America, alle volte si avverano per davvero.