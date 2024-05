Alisha e il pancione record, il video della ragazza incinta è virale: «Otto mesi o otto anni?»

Una donna si ritrae all'ottavo mese di gravidanza e posta le fotogfrafie sui social. La reazione degli utenti, però, le fa notare qualcosa di strano: la sua pancia è davvero molto grande. Quanti saranno i nascituri?

La gravidanza è diversa per tutte, si sa, e il pancione può assumere forme e dimensioni varie. Alisha Evans, però, ha sorpreso il Web pubblicando delle foto di sè all'ottavo mese di gravidanza: la sua pancia è davvero spropositata. La futura mamma ha girato un video e lo ha postato sui social per mostrare i progressi della gravidanza, indossando pantaloncini e reggiseno nero e a sorprendere gli utenti sono state le dimensioni fuori dal comune del suo ventre. Così hanno iniziato a scherzare, chiedendo: «C'è il tuo fidanzato lì dentro?», «Scusa, 8 MESI? Era un errore di battitura? Intendevi anni?» e in molti hanno ipotizzato che si trattasse di due o più gemelli. Altre persone hanno scritto che il bambino si trovava in una villa da 5 camere da letto e 3 bagni.

La verità sulla gravidanza

«Qualcuno mi tagghi quando annuncerà di aver avuto tre gemelli a sorpresa», ha commentato ancora un altro follower.

Ma la realtà è che Alisha, il mese seguente, ha dato alla luce un solo bambino di 4 chili e mezzo. Il video della sua gravidanza è diventato virale e continua a girare sulle piattaforme.