Ambra Angiolini a casa del piccolo Gabriel, bimbo affetto da tumore

Una storia toccante e piena d'amore quella della famiglia Casella. Vincenzo e Veronica sono una giovane coppia di genitori, che quotidianamente, assieme ai loro tre splendidi bambini, Nathan, Gabriel e Chloe, affrontano un temibile nemico. Il piccolo Gabriel è nato con un nevo melanocitico congenito, una malformazione cutanea del neonato presente fin dalla nascita. Sulla piattaforma TikTok la famiglia è seguita e sostenuta da più di un milione di followers che non risparmiano messaggi per mostrare la loro vicinanza a questi splendidi genitori. Molti video mostrano Gabriel, accompagnato dalla mamma, varcare la porta di diversi ospedali per sottoporsi a continui esami e terapie, o ancora, piccoli momenti di quotidianetà in casa Casella, dove i tre bambini giocano felici.

Insomma un vero e proprio esempio per tutti quei bambini, e non solo, che fin da piccoli si trovano a dover affrontare un mostro così grande. «Ti lancio un sorriso», questo il motto che contraddistingue la famiglia, quel sorriso che non si deve perdere mai difronte a ciò che la vita ci può offrire. La storia di Gabriel ha toccato i cuori di milioni di persone, tra cui anche l'attrice e conduttrice italiana, Ambra Angiolini, che in questi giorni ha trascorso un pomeriggio di giochi e risate assieme alla famiglia Casella, per regalargli momenti di gioia e spensieratezza