Il matrimonio del figlio dell'uomo più ricco dell'India a Portofino, la location delle nozze tra il miliardario Anant Ambani e Radhika Merchant

A giudicare dalla sua festa pre-matrimoniale, che si è tenuta nello scorso marzo, il sentore che il matrimonio vero e proprio sarebbe stato tra i più costosi degli ultimi tempi è stato ben percepibile. Anant Ambani è figlio del miliardario Mukesh Ambani, undicesimo uomo più ricco del mondo secondo Forbes, e per celebrare il fidanzamento con la futura moglie Radhika Merchant con una festa durata tre giorni secondo la tradizione indù, ha speso 8 milioni di dollari soltanto per un'esclusiva performance di Rihanna su un totale di circa 139 milioni di euro. L'evento ha ospitato celebrità globali del calibro di Mark Zuckerberg, Bill Gates e John Elkann.

Il matrimonio a Portofino

Il matrimonio, che si terrà a luglio, si prospetta ancor più sontuoso. Seconndo quanto anticipato da La Repubblica, la location prescelta dai facoltosi sposi sarebbe Portofino. Una scelta che non sorprende data la predilezione dell'alta società per questo angolo idilliaco della Riviera ligure.

I sopralluoghi sarebbero già iniziati e non si esclude la possibilità che Portofino venga chiusa al pubblico durante le celebrazioni per garantire esclusività e privacy agli oltre 1.200 invitati previsti. Il cuore pulsante dell'evento sarà il lavoro di Vincenzo Dascanio, noto flower designer italiano, il cui compito sarà trasformare la già incantevole Portofino in un vero e proprio sogno floreale. Nonostante i dettagli sulla location esatta rimangano avvolti nel segreto, le aspettative sono altissime.

La famiglia Ambani

Anant Ambani, nato nel 1995, è profondamente coinvolto nelle operazioni di Reliance Industries Limited, l'azienda di famiglia con un fatturato di quasi 20 miliardi di dollari. Oltre agli affari, Anant ha un forte impegno verso la conservazione della fauna selvatica: ha recentemente lanciato Vantara, un progetto che mira a creare un'area di conservazione avanzata per animali sottratti allo sfruttamento, inclusi elefanti e tigri.