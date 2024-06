Antonella Clerici operata d'urgenza alle ovaie, il post su Instagram: «Risonanza, poi il ricovero: è stato uno tsunami»

Brutta disavventura per Antonella Clerici che, in un post su Instagram, ha raccontato di essere stata operata d'urgenza alle ovaie dopo un regolare controllo per una cisti. «Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione», scrive la conduttrice che sui social posta una foto dal suo letto di ospedale dove con le mani fa il segno della vittoria per rassicurare i suoi sostenitori. «Giovedì scorso - racconta Clerici - arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene».

«Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto.

Le reazioni

In molti hanno commentato preoccupati il post Instagram in cui la conduttrice ha raccontato dell'operazione. L'attrice Elena Sofia Ricci ha scritto: «Antonella !!!!! Cavolo !!! Menomale sei nelle mani anche della fantastica @adrianabonifacino !! Mi sento più tranquilla a saperti con lei al tuo fianco!! Ti abbraccio fortissimo!!». Oppure sono stati lasciati dei semplici cuori insieme a «baci» e «abbracci» da tanti colleghi come Mara Venier, Alberto Matano, l'account di Che Tempo che Fa, Alessia Marcuzzi e Luciana Littizzetto.