Antonio Giordano premio Honorary Achievement Award, asse Italia-Usa per la ricerca

Il 5 marzo il professor Antonio Giordano, oncologo napoletano e direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, ha ricevuto, presso il Breakers Resort di Palm Beach in Florida, l’Honorary Achievement Award. Il premio è stato voluto dal Circolo The Italian American Cultural Society della Florida per l'impegno che il professor Giordano ha profuso nella promozione della cultura italiana, ma anche e, soprattutto, per i meriti scientifici a lui riconosciuti a livello internazionale nel campo della genetica, della regolazione del ciclo cellulare del cancro e negli studi di terapia genica.



«Ricevere questo premio da italoamericani - ha dichiarato Giordano - è per me particolarmente significativo».

Nel suo breve ma intenso discorso di ringraziamento, il prof Giordano, oltre a ricordare l’importanza della famiglia nella cultura italiana e il ruolo che i suoi genitori hanno svolto anche rispetto alla sua formazione professionale, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, quelle che lo hanno condotto a creare un ponte virtuale tra l’Italia e gli Stati Uniti attraverso la Sbarro Health Research Organization presso il Centro di Biotecnologie del College of Science and Technology presso la Temple Univerisity di Philadelphia e l’Università degli Studi di Siena.

Tra i premiati delle passate edizioni: Tony Lo Bianco, attore e avvocato; Franc D’Ambrosio interprete del Fantasma dell’Opera di Broadway: John Viola, presidente della Niaf: Connie Francis, attrice; Maria Loris Sachs, Senatore dello Stato della Florida; Franco Harris, leggenda dello sport della Nfl.

Nel corso della serata è stata premiata anche Deana Martin, attrice e cantante, figlia del’indimenticabile Dean Martin. Hanno partecipato all’evento anche tre giovani ricercatrici della Sbarro Health Research Organization, Temple University, Maria Carmen Ragosta, Francesca Cersomino, Reyes Benot Dominguez ma anche tante personalità dal filantropo Andrew Douglas e l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, Joseph Katter, Antonella Brancaccio, Paul Finizio, Antoinette Vigilante, Joseph Del Raso, Art Furia, Niaf Ceo Robert Carlucci, Robert Allegrini e di tante altre eccellenze del mondo della politica, dello spettacolo, del business.