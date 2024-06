Dichiarata morta in casa di riposo, respirava nella bara: «Il cuore ha ripreso a battere poco prima del funerale»

L'anziana signora, Constance Glantz, ha smesso di respirare nella casa di riposo in cui si trovava ed è quindi stata dichiarata morta. Il suo cuore non batteva più e i funerali si stavano avvicinando; lei era adagiata nella bara. Finché un addetto della struttura si è accorto che il torace si muoveva.

Ancora viva nella bara

Lunedì Constance è stata dichiarata morta dagli infermieri della casa di riposo in cui si trovava da vario tempo, a Lincoln, in Nebraska (Stati Uniti). Dopo la dichiarazione di morte la salma è stata trasportata in un'impresa di pompe funebri locale. La famiglia era pronta a dirle addio e organizzare il funerale. Un dipendente delle pompe funebri, però, si è accorto, 2 ore dopo dal suo arrivo nell'impresa, che la donna respirava nella bara: il torace si muoveva. L'uomo ha contattato subito i medici e l'anziana signora è stata trasportata in ospedale. Constance è viva, ma le sue condizioni di salute hanno ripreso ad essere gravi come lo erano prima di questo strano inconveniente.

Al via le indagini

I poliziotti della zona stanno provvedendo a indagare sul caso per assicurarsi che non ci sia stato alcun intento da parte degli operatori della casa di riposo di mettere a rischio la vita dell donna. ll vice capo della polizia Houchin ha affermato: «Questo è un caso molto insolito, lavoro da 31 anni e niente di simile mi è capitato prima». Nelle indagini è coinvolto anche l'ufficio dello sceriffo della contea di Lancaster, ma per ora non sembra che ci siano spiegazioni a questa assurdità e che nessuno ne sia responsabile. «Sono sicuro che la casa di cura e tutti gli altri daranno un'occhiata a ciò che è successo - dice ancora il poliziotto - e sono sicuro che riguarderanno le procedure e vedranno se è necessario stabilire nuovi protocolli e se sono stati seguiti tutti nel migliore di modi».